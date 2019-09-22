Под Кокнесе мужчина отказался ехать в больницу и через несколько часов погиб в пожаре

В конце прошедшей недели поселок Ритери в Клинтайнской волости потрясло трагическое событие. В тот день мужчина выглядел изнуренным и больным, поэтому его соседи вызвали медиков. К сожалению, мужчина категорически отказался ехать в больницу. Через несколько часов в его квартире произошел пожар, и пенсионер погиб в огне, сообщает передача Degpunktā.
В пятницу в небольшом поселке Ритери под Кокнесе погиб мужчина в возрасте примерно 70 лет. Роковые события произошли около часа дня. Соседи, увидевшие пенсионера шатающимся в собственном огороде, поняли, что что-то не в порядке. Его состояние здоровья не было хорошим, поэтому люди решили вызвать медицинскую помощь.
Мужчина отказался ехать с медиками в больницу, так как казалось, что ничего плохого с ним не произойдет.
Через несколько часов соседи заметили, что в квартире пенсионера начался пожар. К сожалению, к прибытию оперативных служб жизнь мужчины уже нельзя было спасти.
Среди соседей прозвучала версия, что погибший страдал от инсульта. Люди пришли к выводу, что все-таки силой принудить старика поехать в больницу не мог никто, и соседи сделали все, что могли.