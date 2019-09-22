Под Кокнесе мужчина отказался ехать в больницу и через несколько часов погиб в пожаре

В пятницу в небольшом поселке Ритери под Кокнесе погиб мужчина в возрасте примерно 70 лет. Роковые события произошли около часа дня. Соседи, увидевшие пенсионера шатающимся в собственном огороде, поняли, что что-то не в порядке. Его состояние здоровья не было хорошим, поэтому люди решили вызвать медицинскую помощь.

Мужчина отказался ехать с медиками в больницу, так как казалось, что ничего плохого с ним не произойдет.

Через несколько часов соседи заметили, что в квартире пенсионера начался пожар. К сожалению, к прибытию оперативных служб жизнь мужчины уже нельзя было спасти.