"Пантеры" отправили Родриго Аболса в фарм-клуб

Латвийский нападающий Родриго Аболс в субботу был отправлен в фарм-клуб команды НХЛ "Флорида Пантерз" в АХЛ. 23-летний форвард помог команде в проверочных матчах, но сезон он начнет в клубе АХЛ "Спрингфилд Тандербердз".
В мае "Пантеры" подписали с Аболсом двухлетний договор дебютанта.
Кроме того, из тренировочного лагеря "Монреаль Канадиенс" отчислен Никита Евпалов, который попал в распоряжение "Ракет" из АХЛ.
В субботу продолжались предсезонные матчи НХЛ. В одном их них "Питтсбург Пингвинз", за который выступает нападающий Теодор Блюгер, в гостях со счетом 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) уступил "Коламбус Блю Джэкетс", цвета которого защищают Элвис Мерзликин и Матис Кивлениекс.
Блюгер провел на льду 18 минут и одну секунду, за которые дважды бросил по воротам и заблокировал два броска, выиграл 12 из 19 вбрасываний и получил коэффициент полезности -1.
В свою очередь Кивлениекс на лед так и не вышел, а Мерзликина не было в заявке.
Вне заявки в субботних матчах остались также Земгус Гиргенсонс, Рудольф Балцерс и Кристиан Рубинс.