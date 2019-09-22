Вс, 22.09.2019
Я бы сказал, что есть три типа "сталкеров" - такие, как я, которые идут в походы ради самих объектов, другие идут за компанию, а третьи - из-за "нечего делать". Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

"Пантеры" отправили Родриго Аболса в фарм-клуб

Родриго Аболс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Латвийский нападающий Родриго Аболс в субботу был отправлен в фарм-клуб команды НХЛ "Флорида Пантерз" в АХЛ. 23-летний форвард помог команде в проверочных матчах, но сезон он начнет в клубе АХЛ "Спрингфилд Тандербердз".

В мае "Пантеры" подписали с Аболсом двухлетний договор дебютанта.

Кроме того, из тренировочного лагеря "Монреаль Канадиенс" отчислен Никита Евпалов, который попал в распоряжение "Ракет" из АХЛ.

В субботу продолжались предсезонные матчи НХЛ. В одном их них "Питтсбург Пингвинз", за который выступает нападающий Теодор Блюгер, в гостях со счетом 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) уступил "Коламбус Блю Джэкетс", цвета которого защищают Элвис Мерзликин и Матис Кивлениекс.

Блюгер провел на льду 18 минут и одну секунду, за которые дважды бросил по воротам и заблокировал два броска, выиграл 12 из 19 вбрасываний и получил коэффициент полезности -1.

В свою очередь Кивлениекс на лед так и не вышел, а Мерзликина не было в заявке.

Вне заявки в субботних матчах остались также Земгус Гиргенсонс, Рудольф Балцерс и Кристиан Рубинс.

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