"Пантеры" отправили Родриго Аболса в фарм-клуб

В мае "Пантеры" подписали с Аболсом двухлетний договор дебютанта.

Кроме того, из тренировочного лагеря "Монреаль Канадиенс" отчислен Никита Евпалов, который попал в распоряжение "Ракет" из АХЛ.

В субботу продолжались предсезонные матчи НХЛ. В одном их них "Питтсбург Пингвинз", за который выступает нападающий Теодор Блюгер, в гостях со счетом 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) уступил "Коламбус Блю Джэкетс", цвета которого защищают Элвис Мерзликин и Матис Кивлениекс.

Блюгер провел на льду 18 минут и одну секунду, за которые дважды бросил по воротам и заблокировал два броска, выиграл 12 из 19 вбрасываний и получил коэффициент полезности -1.

В свою очередь Кивлениекс на лед так и не вышел, а Мерзликина не было в заявке.