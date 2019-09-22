Вс, 22.09.2019
В жизни каждого "сталкера" приходит время, когда одни места уже исследованы, другие человек боится исследовать, а третьи - места, которые просто сложно найти. Тогда приходит ощущение - мое время в этом деле подошло к концу. Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Авиакомпания за два года отправила 80 рейсов без пассажиров

Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

Национальная авиакомпания Пакистана Pakistan International Airlines (PIA) в течение двух лет отправила более 80 рейсов без пассажиров на борту, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Geo News TV.

В отчете, который получило издание, сообщается, что 46 из этих рейсов были регулярными, а еще 36 - организованы специально для паломников для участия в хадже, но ими не воспользовался ни один человек. 

Таким образом, убытки перевозчика составили 180 миллионов пакистанских рупий (более миллиона долларов).

Представители авиакомпании ситуацию никак не прокомментировали.

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