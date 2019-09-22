Авиакомпания за два года отправила 80 рейсов без пассажиров

Национальная авиакомпания Пакистана Pakistan International Airlines (PIA) в течение двух лет отправила более 80 рейсов без пассажиров на борту, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Geo News TV.
В отчете, который получило издание, сообщается, что 46 из этих рейсов были регулярными, а еще 36 - организованы специально для паломников для участия в хадже, но ими не воспользовался ни один человек.
Таким образом, убытки перевозчика составили 180 миллионов пакистанских рупий (более миллиона долларов).
Представители авиакомпании ситуацию никак не прокомментировали.