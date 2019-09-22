Вс, 22.09.2019
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России может грозить отстранение от участия в Олимпиаде в Токио

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Юрий Ганус

ФОТО: AFP/SCANPIX

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подозревает Московское антидопинговое агентство в манипуляциях с данными и может принять решение о новой дисквалификации. В случае получения наказания есть вероятность, что Россия пропустит уже вторые Олимпийские игры подряд, сообщает AFP.

Как сообщает источник агентства, комиссия проверки ответственности WADA в понедельник презентует свое сообщение, в которое, возможно, будет включено предложение о новых санкциях.

Анонимный источник подтвердил информацию журналиста немецкого телевидения ARD Хайо Зеппельта о том, что в московской лаборатории произошла подделка анализов образцов на допинг.

WADA в понедельник собирается опубликовать сообщение комиссии, однако в данный момент комментировать его содержание отказывается.

WADA восстановило работу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) только год назад. Главным условием восстановления в правах было предоставление российской стороной до 31 декабря 2018 года доступа к данным проверки допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием. Однако экспертам WADA удалось скопировать базы данных только в середине января 2019 года.

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