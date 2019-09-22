Уже в ближайшее время начнется вакцинация против гриппа

Как сообщили в Государственном агентстве лекарств (ZVA), с 6 сентября в оптовой фармацевтической компании GlaxoSmithKline Latvia доступна вакцина от гриппа "Суспензия для инъекций Fluarix Tetra", которая не входит в список компенсируемых медикаментов.

В свою очередь с 23 сентября на оптовые фармацевтические предприятия планируется поставка вакцин "Суспензия для инъекций Influvac Tetra", которая с октября включена в список компенсируемых лекарств, а также противогриппозных вакцин "Суспензия для инъекций VaxigripTetra", предназначенных для вакцинации беременных и детей до двух лет.

В ZVA напомнили, что оптовые фирмы по торговле лекарствами не имеют права распространять противогриппозные вакцины для пациентов, но приобрести вакцины можно в аптеках, а также пройти вакцинацию в прививочных кабинетах медицинских учреждений.

Например, в Veselibas centru apvieniba (VCA) сообщили, что в учреждения VCA вакцины могут поступить в течение следующей недели. Как только вакцины будут доступны, VCA откроет электронную запись.

Главный инфекционист Рижской Восточной клинической университетской больницы Людмила Виксна отметила, что вакцинация - единственный эффективный способ защитить себя и свою семью от заболевания гриппом.

Специалисты рекомендует делать прививку ранней осенью, пока сезон гриппа не начался, чтобы у организма было достаточно времени выработать специальные антитела. Особенно рекомендована вакцинация людям из групп риска, так как у них инфекция может вызвать тяжелые осложнения.