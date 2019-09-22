Вс, 22.09.2019
Я бы сказал, что есть три типа "сталкеров" - такие, как я, которые идут в походы ради самих объектов, другие идут за компанию, а третьи - из-за "нечего делать". Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

В Латвии начинается отопительный сезон

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Председатель Ливанской краевой думы Андрис Вайводс распорядился обеспечить подачу теплоэнергии в многоквартирные жилые дома города, сообщили агентству LETA в думе. домов.

Решение принято с учетом холодной и дождливой погоды, а также многочисленных просьб жителей Ливаны. Отопительный сезон в Ливаны планируется начать постепенно, в течение нескольких дней.

Отопление в городе обеспечивает муниципальное Līvānu siltums.

Кроме того, в Лиепае отопительный сезон начат уже у 22 многоквартирных жилых домов, а также ряде частных 

В свою очередь в Риге предприятия группы Civinity начали отопительный сезон на этой неделе. До 20 сентября отопление подключено к более десяти домам, которые обслуживает группа.

Как сообщалось, в понедельник утром впервые этой осенью на значительной части территории страны температура воздуха опустится ниже нуля, прогнозируют синоптики.

В ночь на понедельник в Латвии будет малооблачно и безветренно, поэтому температура воздуха значительно понизится, опустившись на рассвете до +1..-4 градусов, и лишь местами, в основном на Курземском побережье, будет немного выше. Во многих местах, в основном возле воды, образуется туман.

В понедельник ожидается довольно солнечная погода, без осадков. Сохранится слабый ветер, а температура воздуха составит +8..+13 градусов.

В последующие дни вероятность осадков будет низкой. Температура воздуха в течение недели может немного повыситься.

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