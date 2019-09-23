Пн, 23.09.2019
В жизни каждого "сталкера" приходит время, когда одни места уже исследованы, другие человек боится исследовать, а третьи - места, которые просто сложно найти. Тогда приходит ощущение - мое время в этом деле подошло к концу. Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Встреча на дне турнирной таблицы: "Динамо" в гостях у "Северстали"

Андрис Джериньш

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Рижское "Динамо" продолжает вторую выездную серию игр в этом сезоне. Сегодня вечером подопечные Гирта Анкипанса скрестят клюшки с череповецкой "Северсталью". Начало игры в 19:00.

"Динамо" начало выездную серию игр в субботу, уступив в дерби московскому "Динамо" со счётом 1:4. "Северсталь" также уступила в последнем матче, признав превосходство нижегородского "Торпедо" (2:4).

Отметим, что в последних пяти матчах "Северсталь" одержала лишь одну победу - над московским "Динамо" со счётом 3:2 (Б). У рижан статистика идентичная - всё та же одна победа в последних пяти матчах, но над "Амуром" (4:3 ОТ).

Из-за этих результатов обе команды находятся на дне турнирной таблице - "Динамо" на 10-м месте в Западной конференции (6 очков), а "Северсталь" на 12-м (5 очков). Встреча аутсайдеров, по-другому не скажешь...

"Динамо" и "Северсталь" встречались 24 раза. Счёт 13:11 в пользу команды из Череповца.

Напомним, что на выезд с латвийской командой не смогли отправиться Гинтс Мейя, Эмилс Гегерис, Френк Разгалс и шведский нападающий Давид Улльстрём. После сегодняшнего матча "Динамо" ожидает ещё одна выездная игра - 25 сентября против "Локомотива".

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