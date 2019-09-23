Встреча на дне турнирной таблицы: "Динамо" в гостях у "Северстали"

"Динамо" начало выездную серию игр в субботу, уступив в дерби московскому "Динамо" со счётом 1:4. "Северсталь" также уступила в последнем матче, признав превосходство нижегородского "Торпедо" (2:4).

Отметим, что в последних пяти матчах "Северсталь" одержала лишь одну победу - над московским "Динамо" со счётом 3:2 (Б). У рижан статистика идентичная - всё та же одна победа в последних пяти матчах, но над "Амуром" (4:3 ОТ).

Из-за этих результатов обе команды находятся на дне турнирной таблице - "Динамо" на 10-м месте в Западной конференции (6 очков), а "Северсталь" на 12-м (5 очков). Встреча аутсайдеров, по-другому не скажешь...

"Динамо" и "Северсталь" встречались 24 раза. Счёт 13:11 в пользу команды из Череповца.