Вс, 22.09.2019
В жизни каждого "сталкера" приходит время, когда одни места уже исследованы, другие человек боится исследовать, а третьи - места, которые просто сложно найти. Тогда приходит ощущение - мое время в этом деле подошло к концу. Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

В аэропорту Греции задержаны мигранты, выдававшие себя за волейбольную команду

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В международном аэропорту Афин были задержаны десять мигрантов, который пытались пройти таможенный контроль с нелегально полученными документами и выдавали себя за волейбольную команду, сообщила в воскресенье полиция Греции.

Мигранты, нелегально проникшие в Грецию, прибыли в аэропорт в воскресенье, они были одеты в похожую одежду с одинаковыми сумками и двумя волейбольными мячами.

Они надеялись, что, выдав себя за волейбольную команду, будет проще пройти таможенный контроль, однако полиция обнаружила, что их паспорта получены нелегально, и мигрантов задержали.

Источники в полиции рассказали, что мигранты - граждане Сирии. Они надеялись сесть на самолет до Цюриха с нелегально полученными украинскими паспортами.

Официальные данные свидетельствуют, что в лагерях беженцев на греческих островах находится более 26 000 человек. Многие из них надеются отправиться дальше в другие страны Европы.

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