В аэропорту Греции задержаны мигранты, выдававшие себя за волейбольную команду

В международном аэропорту Афин были задержаны десять мигрантов, который пытались пройти таможенный контроль с нелегально полученными документами и выдавали себя за волейбольную команду, сообщила в воскресенье полиция Греции.
Мигранты, нелегально проникшие в Грецию, прибыли в аэропорт в воскресенье, они были одеты в похожую одежду с одинаковыми сумками и двумя волейбольными мячами.
Они надеялись, что, выдав себя за волейбольную команду, будет проще пройти таможенный контроль, однако полиция обнаружила, что их паспорта получены нелегально, и мигрантов задержали.
Источники в полиции рассказали, что мигранты - граждане Сирии. Они надеялись сесть на самолет до Цюриха с нелегально полученными украинскими паспортами.
Официальные данные свидетельствуют, что в лагерях беженцев на греческих островах находится более 26 000 человек. Многие из них надеются отправиться дальше в другие страны Европы.