В аэропорту Греции задержаны мигранты, выдававшие себя за волейбольную команду

Мигранты, нелегально проникшие в Грецию, прибыли в аэропорт в воскресенье, они были одеты в похожую одежду с одинаковыми сумками и двумя волейбольными мячами.

Они надеялись, что, выдав себя за волейбольную команду, будет проще пройти таможенный контроль, однако полиция обнаружила, что их паспорта получены нелегально, и мигрантов задержали.

Источники в полиции рассказали, что мигранты - граждане Сирии. Они надеялись сесть на самолет до Цюриха с нелегально полученными украинскими паспортами.