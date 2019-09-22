Паре из Британии грозит казнь за попытку вывезти из Пакистана кокаин

Двое граждан Великобритании - Мухаммед Тахир Аяз и его жена Икра Хусейн - могут быть казнены за попытку вывезти из Пакистана кокаин примерно на два миллиона евро, сообщает Metro.
26-летний Аяз и 20-летняя Хусейн были задержаны в аэропорту Сиалкоты в Пакистане - они направлялись домой в Великобританию.
В аэропорту в их сумках было обнаружено 24 килограмма кокаина, защитые в женскую одежду.
У пары через несколько дней был запланирован полет в Объединенные Арабские Эмираты, поэтому допускается, что они хотели доставить наркотики туда.
Стоимость контрабанды может составлять порядка двух миллионов евро.