Вс, 22.09.2019
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Паре из Британии грозит казнь за попытку вывезти из Пакистана кокаин

Двое граждан Великобритании - Мухаммед Тахир Аяз и его жена Икра Хусейн - могут быть казнены за попытку вывезти из Пакистана кокаин примерно на два миллиона евро, сообщает Metro.

26-летний Аяз и 20-летняя Хусейн были задержаны в аэропорту Сиалкоты в Пакистане - они направлялись домой в Великобританию.

В аэропорту в их сумках было обнаружено 24 килограмма кокаина, защитые в женскую одежду.

У пары через несколько дней был запланирован полет в Объединенные Арабские Эмираты, поэтому допускается, что они хотели доставить наркотики туда.

Стоимость контрабанды может составлять порядка двух миллионов евро.

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