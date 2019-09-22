Последние пять лет стали самыми жаркими в истории наблюдений

Предварительные подсчеты свидетельствую, что средняя температура в этот периода была на 1,1 градуса больше средней температуры воздуха до производственной революции.

По сравнению с прошлыми пятью годами, средняя температура выросла на 0,2 градуса, сообщает WMO.

WMO опубликовало данный за день до посвященного вопросам климата саммита в Нью-Йорке.