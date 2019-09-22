Вс, 22.09.2019
Думаю, что Федерация, тренера и футболисты должны взять на себя ответственность за происходящее на данный момент. Не перекладывать вину друг на друга, а всем вместе анализировать и стараться что-то изменить. И изменить не на уровне национальной сборной и U-21, а уже на уровне U-9. Виталий Ягодинский, защитник сборной Латвии

Последние пять лет стали самыми жаркими в истории наблюдений

Иллюстративное фото

ФОТО: AP/Scanpix

Период времени с 2015 по 2019 годы стал самым жарким пятилетием с момента начала наблюдений примерно 150 лет назад, сообщила в воскресенье Всемирная метеорологическая организация (WMO).

Предварительные подсчеты свидетельствую, что средняя температура в этот периода была на 1,1 градуса больше средней температуры воздуха до производственной революции.

По сравнению с прошлыми пятью годами, средняя температура выросла на 0,2 градуса, сообщает WMO.

WMO опубликовало данный за день до посвященного вопросам климата саммита в Нью-Йорке.

Для того, чтобы к 2100 году ограничить глобальное потепление ниже двух градусов по Цельсию, попытки снизить выброс парниковых газов нужно утроить, заявил генеральный директор WMO.

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