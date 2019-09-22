Последние пять лет стали самыми жаркими в истории наблюдений

Период времени с 2015 по 2019 годы стал самым жарким пятилетием с момента начала наблюдений примерно 150 лет назад, сообщила в воскресенье Всемирная метеорологическая организация (WMO).
Предварительные подсчеты свидетельствую, что средняя температура в этот периода была на 1,1 градуса больше средней температуры воздуха до производственной революции.
По сравнению с прошлыми пятью годами, средняя температура выросла на 0,2 градуса, сообщает WMO.
WMO опубликовало данный за день до посвященного вопросам климата саммита в Нью-Йорке.
Для того, чтобы к 2100 году ограничить глобальное потепление ниже двух градусов по Цельсию, попытки снизить выброс парниковых газов нужно утроить, заявил генеральный директор WMO.