Футбол с Владимиром Ивановым: "Рига" идет на взлет, еще одно шоу "Спартака" и "перестрелка" на стадионе "Даугава"

Открывался тур матчем в Елгаве, где местный клуб принимал РФШ. 90 минут игры не выявили сильнейшего и елгавчанам, получается, так и не удалось за четыре круга ни разу обыграть рижан. Вот и сейчас была зафиксирована ничья - 1:1. Впрочем, даже из такого результата оба клуба смогли получить какую-то выгоду. Например, команда Олега Кубарева догоняет "Лиепаю", и теперь у них по 29 очков. А значит кто будет шестым - еще неясно.

Как и предполагалось, в составе РФШ без забитого мяча и на этот раз с поля не ушел серб Дарко Лемаич. А значит теперь он - лидер в гонке бомбардиров с 12 голами (из них только один - с пенальти). Эра нигерийца Тосина Айегуна прошла, но Лемаич не прочь второй год подряд стать первым в списке снайперов. Почему бы и нет?

А что касается "Лиепаи", то подопечные Александра Старкова в этом сезоне явно не бойцы - пока что нет у них ни характера, ни терпения. В Лиепае играют вдолгую и не гонятся за сиюминутными результатами. Из этого и надо исходить.

Так что не спешил бы метать критические стрелы в адрес этой команды, которая находится в процессе серьезной перестройки. В Слоке "Спартак" разделал лиепайчан под орех, от души заколотив четыре мяча - 4:2. Так что юрмалчане продолжают в том же духе - то пропускают шесть голов от "Риги", то вот на курземцах отыгрываются.

Кстати, подобное со "Спартаком" под руководством итальянского специалиста Нунцио Дзаветтьери происходит в нынешнем сезоне постоянно. И к такой манере начинаешь уже привыкать. Ну а так как с Дзаветтьери на днях был продлен контракт, "Спартак" себе и впредь, судя по всему, не изменит. Что, на самом деле, для болельщика только плюс - этот клуб остается самым непредсказуемым и креативным на поле (разница забитых и пропущенных мячей "Спартака", идущего на четвертом месте - 42:50, то есть постоянно вперед без оглядки на свои тылы).

Что я подразумеваю под этим? Посмотрите как в большинстве своем забивают голы "спартачи". Очень часто это происходит после ударов из-за пределов штрафной. А еще футболисты этой команды - настоящие спринтеры. Для них перейти от обороны к атаке - это два-три молниеносных паса. Их хлебом не корми, только дай сыграть на контратаках. Всего этого вдоволь было и в матче с "Лиепаей". Красота!