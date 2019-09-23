Футбол с Владимиром Ивановым: "Рига" идет на взлет, еще одно шоу "Спартака" и "перестрелка" на стадионе "Даугава"

В 30-м туре чемпионата Латвии по футболу произошло историческое событие - мчащаяся на всех парах к своему второму титулу кряду "Рига" впервые в сезоне смогла забить мяч в ворота "Валмиеры". Более того, добиться выездной победы. Впрочем, самый захватывающий поединок прошел в воскресенье на рижском стадионе "Даугава", где сошлись "Метта" и "Вентспилс". Плюс еще "Спартак" вновь устроил концерт в Слоке, а нападающий РФШ Дарко Лемаич становится единоличным лидером в гонке бомбардиров "Вирслиги".
Открывался тур матчем в Елгаве, где местный клуб принимал РФШ. 90 минут игры не выявили сильнейшего и елгавчанам, получается, так и не удалось за четыре круга ни разу обыграть рижан. Вот и сейчас была зафиксирована ничья - 1:1. Впрочем, даже из такого результата оба клуба смогли получить какую-то выгоду. Например, команда Олега Кубарева догоняет "Лиепаю", и теперь у них по 29 очков. А значит кто будет шестым - еще неясно.
⏯️ VIDEO: @fkjelgava - @RFSDaily (1:1) vārtu guvumi!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) September 21, 2019
⚽️ JEL: Maksym Marusych (44')
⚽️ RFS: Darko Lemajic (47')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/3VOVriDpFY
Как и предполагалось, в составе РФШ без забитого мяча и на этот раз с поля не ушел серб Дарко Лемаич. А значит теперь он - лидер в гонке бомбардиров с 12 голами (из них только один - с пенальти). Эра нигерийца Тосина Айегуна прошла, но Лемаич не прочь второй год подряд стать первым в списке снайперов. Почему бы и нет?
А что касается "Лиепаи", то подопечные Александра Старкова в этом сезоне явно не бойцы - пока что нет у них ни характера, ни терпения. В Лиепае играют вдолгую и не гонятся за сиюминутными результатами. Из этого и надо исходить.
Так что не спешил бы метать критические стрелы в адрес этой команды, которая находится в процессе серьезной перестройки. В Слоке "Спартак" разделал лиепайчан под орех, от души заколотив четыре мяча - 4:2. Так что юрмалчане продолжают в том же духе - то пропускают шесть голов от "Риги", то вот на курземцах отыгрываются.
Кстати, подобное со "Спартаком" под руководством итальянского специалиста Нунцио Дзаветтьери происходит в нынешнем сезоне постоянно. И к такой манере начинаешь уже привыкать. Ну а так как с Дзаветтьери на днях был продлен контракт, "Спартак" себе и впредь, судя по всему, не изменит. Что, на самом деле, для болельщика только плюс - этот клуб остается самым непредсказуемым и креативным на поле (разница забитых и пропущенных мячей "Спартака", идущего на четвертом месте - 42:50, то есть постоянно вперед без оглядки на свои тылы).
⏯️ VIDEO: @fkspartaks - @LiepajaFK (4:2) vārtu guvumi!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) September 21, 2019
⚽️ SPA: Igors Tarasovs (20'), Stanley Nnanna Otu (56'), Aliyu Adam (74', 83')
⚽️ LIE: Kouakou Kouadio (7'), Kristers Tobers (76')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/i71EfikPrC
Что я подразумеваю под этим? Посмотрите как в большинстве своем забивают голы "спартачи". Очень часто это происходит после ударов из-за пределов штрафной. А еще футболисты этой команды - настоящие спринтеры. Для них перейти от обороны к атаке - это два-три молниеносных паса. Их хлебом не корми, только дай сыграть на контратаках. Всего этого вдоволь было и в матче с "Лиепаей". Красота!
Пока идущая на второй позиции РФШ продолжает топтаться на месте, "Спартак" подкрадывается, как и "Вентспилс", который на стадионе "Даугава" в Риге устроил с "Меттой" знатную перестрелку - ничья 3:3, продлив свою беспроигрышную серию в "Вирслиге" до 11 матчей (шесть побед и пять поражений).
Судите сами - ведя в начале первого тайма 1:0, "Метта" теряет из-за удаления игрока, но все равно на перерыв уходит при счете 2:0. Во втором тайме гости все же добиваются своего и забивают три мяча подряд в ворота соперника, оставшегося в меньшинстве. К 82-й минуте - 3:2 в пользу "желто-синих". Но, как оказалось, и это было еще не все - в компенсированное арбитром время аутсайдер все же сравнивает счет и уходит от дежурного поражения. Это ли не чудо? Занавес!
⏯️ VIDEO: Spēles @FSMETTA - @fkventspils_ (3:3) vārtu guvumi!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) September 22, 2019
⚽️ MET: Kgotso Masangane (25'), Ricards Zaldovskis (41'), Matīss Zēģele (90' +1')
⚽️ VEN: Daniils Ulimbasevs (53', 57'), Mykhailo Serhiichuk (82')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/r3dtWG1uV3
По своей драматургии это была одна из самых интересных встреч нынешнего сезона, которая доказала, по крайней мере, две вещи. Во-первых, "Метта" пусть и остается на последнем месте турнирной таблицы, но ни в коем случае не является мальчиком для битья. Во-вторых, у "Вентспилса" все же есть кому заменить африканского бомбардира. В отчетном поединке эту ношу на себя взвалил Даниил Улимбашев, оформивший дубль.
Так что пружина в середине турнирной таблицы постепенно сжимается. Тут никакие подсчеты даже не нужны, все видно и так если смотреть на коллективы, которые занимают места со второго по пятое: РФШ - 46 очков, "Вентспилс" - 43, "Спартак" - 40 и "Валмиера" - 35 (у последней игра в запасе)...
Кстати, у валмиерской команды был в этом туре шанс вплотную приблизиться к этому "поезду". Только для этого надо было не проигрывать дома "Риге", команде, которая в трех предыдущих матчах не смогла забить "Валмиере" ни одного мяча. Пусть только с четвертой попытки, но подопечным Михаила Конева это удалось (до этого были две победы "Валмиеры" с одинаковым счетом 1:0, а также ничья 0:0).
И магия улетучилась - действующий чемпион страны и безоговорочный лидер первенства был в тот вечер сильнее. Как итог - победа рижан со счетом 1:0 (чародеем оказался украинский нападающий Мирослав Славов).
⏯️ VIDEO: Noskaties @RigaFC_Official vārtu guvumu spēlē pret @vgvia_futbols !— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) September 22, 2019
⚽️ RIG: Myroslav Slavov (39')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/yr3rCTg6vF
И теперь остается только один вопрос - за сколько туров до финиша "Вирслиги" футболисты "Риги" станут недосягаемыми? Финальный аккорд турнира намечен на 9 ноября, но я нисколько не удивлюсь, если уже через два тура очевидное станет официально признанным (за шесть туров до финиша у "Риги" на 11 очков больше, чем у РФШ - 57 против 46-ти, а еще у лидера игра в запасе). Золотые медали сезона-2019, есть такое подозрение, уже нашли своих обладателей.