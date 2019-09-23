Как звезды провели свои выходные: Бузова, Лазарев, Лобода и другие

Еженедельно Русский TVNET предлагает узнать как представители российского шоу-бизнеса проводят свой уик-энд. Узнайте, кто из знаменитостей отправился в теплые страны, а кому пришлось работать.
Я сейчас не очень люблю это слово. Благотворительность. Хотя по сути оно красивое и правильное. Но его уже испортили стереотипами, осуждением и мошенничеством. Поэтому сейчас я назову это просто - добро. Добро делаю и я. Более 14ти лет и это сотни людей, хотя уже может и больше, в том числе детей. Конечно, больше было сделано в Украине, моей родине, но уже и далеко за её пределами. Как посол доброй воли ООН, как основатель фонда «Луч Веры» и как человек, которому это необходимо. На данный момент в 19ти онкогематологических отделениях Украины для бесплатного пользования есть жизненно-важное медицинское оборудование и необходимые расходные материалы, которые ранее не были доступны. В том числе и сепаратор Амикус, диагностическое оборудование. Принтер Брайля, специально оборудованные комнаты с необходимыми условиями в мед.учреждениях, и даже спец.лифт. Это добро для незнакомых людей, которых мне посылала судьба и для знакомых. Для близких и родных. При чем кто-то из них знает об этом, кто-то нет. Делаю это не ради благодарности - люди не часто говорят спасибо, поэтому ее я не жду. Для чего я об этом рассказываю. Не для критики от хэйтеров, и не для того, чтобы объяснять, что дела гораздо важнее слов (это вы и без меня знаете). А для того, чтобы попросить всех тех людей, кто когда-то неожиданно или ожидаемо получил это добро ( и не только от меня) сделал что-то хорошее для другого человека. А тот - для другого. Просто благодаря такой передаче добра из рук в руки, его станет больше. А это нам всем очень-очень нужно. Особенно сейчас. 💛 Ps: хорошие слова, поддержка, любовь, молитва, помощь в информации, прощение, объятия - это тоже добро. ❤ Pps: почему это фото? Примерно в этом возрасте я осознанно начала заниматься добром.
Unplugged for @mtvrussia done ✅ Thanks to all my team 🙌 @alexanderkorsun @cehatop_tkn @inkamusic @ukropnekrupa @boyko_olya @kate_nhuen @di_make @_tot_svet @yana_chaplygina @xseniyapopova @armen_kostandyan @artemkanifo @polsolonar @antonborzenko @kola__official @sergeigrizlov
Завтра очень значимый день в моей жизни!🙏 День рождения моего ангела Ариши🌺 @ariadna_volochkova Я всегда жду этого дня, потому что это праздник нас обеих!🙏 23 сентября-это самый счастливый день моей жизни!🙏 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #дом
Вчера сын принимал (принял) присягу... Я не смог быть на этом важном для нас с ним событии. Меня не было... Не знаю, кто больше расстроен и переживает из-за этого, но кажется это я. . В любом случае, скажу так: “Федор, это тот самый момент, когда ближе меня не было никого на свете». . Храни тебя Господь... . #суворовскоеучилище #присяга #отецвсегдарядом #моясемья #мойсын #мывместе #славабогузавсе
Мы полетели...... Пока летим, предлагаю угадать направление нашего путешествия. Викторина в сториз. Скажете: "Детский сад", а я говорю:"Впадать в детство совсем не вредно". Поддерживаем внутренний драйв и несемся дальше. ❤️❤️❤️✈️✈️✈️#путешествиясвалерией #семья @aeroflot #valeria #Valeriya @prigozhin_iosif #семья #family #travel
Первая настоящая встреча мамы и папы 💔. Вторая часть предыдущего поста!!🙏🙏 ⠀ Так же хочу напомнить, что если у Вас или у Ваших близких проблемы с любого рода зависимостями, Вам окажут помощь: ⠀ @nas_rf @nikita_lushnikov @alina.golfstrim #тынелишний #лагерьНАС 88007005050 - Горячая линия помощи при зависимости ⠀ Сохраните этот пост с контактами. ⠀ Спасибо, дорогие благотворители: ⠀ Товары для детей: @zaika_mi_basik_ - магазин мягких игрушек @liza_bebe_official - детская одежда в Барселоне @leader_sch - детская школа талантов @stacyashop - игрушки @kroshka.dom - домики для кукол и детей @modnie_prazdniki - модные праздники для детей @dina_zueva - магазин вязаных игрушек @white_lambs - текстиль для дома @tkani.hlopook - магазин тканей и постельного белья ⠀ Анимация для деток: @strana.skazok @modnie_prazdniki ⠀ Художники: @_kovalenko.art_ @mirronova.art @l.i.a.art @daria_gudaeva ⠀ Путешествия: @bscruises - черноморские круизы на корабле «Князь Владимир» @tati_kardo - семейные туры и путешествия ⠀ Фотограф: @nastj_fon_v ⠀ Техническое обеспечение мероприятий: @prolinepartners ⠀ Визажисты: @anastasiyam͟͟a͟͟r͟͟t͟͟ ⠀ Посуда: @makeitmagic - посуда из фарфора ⠀ Подарки: @natallia_kr - фотоальбомы ручной работы @braslet_center - производство браслетов @sewing_studio26 - вязаные изделия @mmystic_rock - роспись натуральных камней ⠀ Услуги типографии: @brandgroup.decor - брендирование, декор @pmg_printing_company_moscow @manis_reklama - изготовление наружной рекламы и баннеров ⠀ Дизайнер: @ellaabushkevich ⠀ Иллюстратор: @gregandworkingmom ⠀ Магазины одежды: @piccante_style - магазин женской одежды @sofit_boutique - магазин дизайнерской одежды @pum.pon.shop - пижамы и белье @liberty__boom - дизайнерские носки @vne_trenda - одежда индивидуального дизайна ⠀ Магазины воздушных шаров: @mimishariks ⠀ Неравнодушные: @julia.pimenova85 - кондитер, подарившая нам много сладостей @a_bondareva и @mnyakaa - оплатили поездку нуждающихся ребят из малоимущих семей в лагерь @yanochkasivokon - вышивает икону для центра @inna_zaharchenko - девушка из Мексики, которая всемерно хочет помогать деятельности НАС @vvikktoria - подарила много детской одежды @nikilyang - папа-инстаграммер, подаривш