Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 23 по 29 сентября 2019 года
Гороскопы Василисы Володиной помогают людям правильно планировать свои дела на неделю вне зависимости от рода их деятельности и мировоззрения. Итак, что же, по мнению астролога, сулят звезды представителям каждого знака Зодиака в ближайшие семь дней?
Овен
Конец сентября для Овнов окажется временем перемен. Если эти люди настроятся на негативную волну, то и перемены могут оказаться весьма неприятными. Однако Вселенная редко оставляет Овнов без запасного плана, так что переживать лишний раз не стоит.
Ярким и благоприятным днем станет суббота, потому что планеты и звезды будут крайне динамичными и образуют множество связей. Это будет хороший день для отдыха и новых знакомств.
В целом на этой неделе лучше сохранять последовательность в своих действиях. Лекарством от бед станут осторожность и предусмотрительность.
Телец
Влияние Тельцов на окружающих будет сильным. Их задачей станет изменение жизней друзей и родственников, а не своей личной. Нужно быть примером для подражания, совершать благородные и заслуживающие уважения поступки. Дети, младшие братья и сестры увидят это и возьмут на вооружение.
Тельцов нередко приписывают к жадным знакам Зодиака. Отчасти это правда, поэтому
им лучше не быть мелочными на этой неделе. Звезды и планеты хотят, чтобы Тельцы стали чуточку щедрее. Это пойдет на пользу в любви, в делах, в работе.
Даже в финансовой сфере это станет хорошим подспорьем для будущего сотрудничества.
Близнецы
Подсознание Близнецов гораздо проще будет запрограммировать на успех, потому что звезды помогут его открыть и сделать более податливым. Но это же обстоятельство может быть опасным, если в голову прокрадутся неприятные мысли. Именно по этой причине астролог советует Близнецам избегать общения с негативными людьми.
Представителям данного знака потребуется расширить свою зону влияния в делах, на работе, в бизнесе. Для этого лучше не перекладывать ответственность на других.
Нужны будут новые идеи, новый взгляд на привычные вещи. С творческой составляющей у Близнецов все в порядке: в конце сентября они смогут проявить чудеса креатива.
Рак
Раки встретятся с бытовыми проблемами в середине недели, потому что в среду и четверг звезды будут излучать деструктивную энергетику. В большинстве случае подобные неурядицы имеют духовные причины. Звезды советуют больше отдыхать и не слушать мнение окружающих насчет работы и дел. Оно может привести к вспышке неуверенности.
Эта неделя хороша для решения юридических вопросов. Ракам следует философски относиться к проблемам, встречающимся на жизненном пути.
Также полезно будет с головой окунуться в семейные дела, побольше общаться с родными, близкими и друзьями. Можно пойти на примирение с теми, чье отношение вам дорого.
Лев
Возможно, Львы разочаруются в некоторых людях на этой неделе. Это будет не очень приятно, однако так хочет Вселенная.
Надо избавиться от иллюзий на чужой счет: лучше принимать людей такими, какие они есть, вместе со всеми их недостатками. Временами эгоистичными и негативными бывают все.
Самым трудным будет начало недели. Со среды же наступит период спокойствия, а на выходных и вовсе начнется время ярких эмоций. Можно будет выпустить пар в спортзале, сходить за покупками, чтобы порадовать себя.
Дева
Самый лучший жизненный навык для Дев в конце сентября - умение забывать все плохое. Если не предъявлять людям претензий за их прошлые грехи, можно будет сохранить хорошие отношения. Не стоит зацикливаться на неприятностях, жить обидами, выходить из себя раньше времени.
Существует несколько причин, по которым удача обходит людей стороной. Девам достаточно проявить немного осторожности, чтобы остаться на вершине.
Некоторые неурядицы ожидают представителей данного знака в любви. Необходимо помнить о том, что любовь - это не сделка, а стремление двух людей к обоюдному улучшению себя. Звезды хотят, чтобы Девы продемонстрировали искреннее уважение ко второй половинке, украсили ее жизнь радостью. Оптимистичный настрой поможет и тем, кто пока только в поисках любви.
Весы
Энергетика Весов в эти семь дней резко возрастет. В период с 23 по 29 сентября им лучше не менять обстановку и не стремиться к переменам.
Нужно затаиться и ждать, попробовать оценить обстановку получше и не рисковать лишний раз. Можно заняться самыми важными, но привычными делами.
В любви не стоит нажимать на тормоза. Нужно действовать, а не сидеть без дела и ждать у моря погоды. В сердечных делах просить о советах не стоит - лучше опираться только на собственный опыт и интуицию. Неделя идеальна для поиска второй половинки и флирта. Звезды повысят харизму Весов, так что произвести впечатление на противоположный пол будет проще.
Скорпион
Этот период - спасение для одиноких Скорпионов. С 23 по 29 сентября они смогут найти спутника жизни, но вот на вопрос о том, насколько этот спутник задержится рядом, ответить сложно. Самое главное - не питать ложных иллюзий. В конце сентября полезно будет доверять своему сердцу и жизненному опыту.
В финансовой сфере Скорпионы смогут найти новые источники дохода, их ждут особые события. Понадобится лишь немного терпения, капля трудолюбия и вера в себя.
По словам астролога, представители этого знака смогут преодолеть любые трудности. Для этого придется следовать холодному расчету, но не отвечать негативом на негатив.
Стрелец
Звезды сейчас в очень хорошем положении для Стрельцов, так что пришла пора выходить за рамки дозволенного. На этой неделе можно достичь ошеломительного финансового успеха, так что
не стоит бояться тратить деньги и вкладывать их в свое развитие. Это хорошее время для новых приобретений, обновления гардероба, смены обстановки и места работы.
В любви Стрельцам придется проявить немного осторожности. Пришло время для того, чтобы дать любимому человеку больше свободы. Тем, кто пока находится в одиночестве, лучше сфокусировать свое внимание на личных делах, улучшении самочувствия.
Козерог
Козерогам на этой неделе придется встретиться с некоторыми неурядицами в любви, в семейной жизни и в дружбе.
Отношения с людьми сейчас предстоит строить на взаимном доверии. Любые сомнения лучше озвучивать сразу, чтобы не допускать недоразумений.
По мнению астролога, это будет довольно эмоциональное время, поэтому в ссорах рекомендуется не переходить на личности, а на работе не критиковать чужие труды. Великодушие и осмотрительность - главные правила для тех, кто хочет остаться на плаву и не нажить себе врагов. Это поможет Козерогам сохранить лидерство и преуспеть в любых делах.
Водолей
У Водолеев ожидается очень нервное и эмоциональное время. На этой неделе звезды и планеты будут находиться в большом диссонансе, поэтому Василиса Володина рекомендует управлять эмоциями. Несмотря на то, что время будет не самым простым, найдутся и приятные последствия повышенной активности звезд. Речь идет также о творческих взлетах, которые помогут преуспеть в работе и делах.
Водолеям пора показать миру свою индивидуальность, выраженную в постоянном поиске наилучших решений. Звезды помогут им сделать жизнь лучше, избавиться от комплексов и недостатков.
Водолеи могут в этот период переживать без повода, но к концу рабочей недели ситуация улучшится, а мысли станут более позитивными.
Рыбы
У Рыб будет возможность на этой неделе избавиться от всего лишнего, включая вредные привычки. Могут появиться новые стремления, жизненные цели. Все из-за того, что в подсознании появятся скрытые процессы, порожденные звездами и планетами.
В первые два дня недели воздействие небесных светил будет самым сильным и созидательным. Неделя идеально подходит для смены обстановки, покупок и поиска новой работы.
25 и 26 сентября появятся некоторые неурядицы, которые приведут к снижению энтузиазма. В эти неблагоприятные дни лучше находиться поближе к дому, к семье и друзьям, второй половинке. В остальное время можно смело полагаться на интуицию.