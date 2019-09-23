Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 23 по 29 сентября 2019 года

Дева

Самый лучший жизненный навык для Дев в конце сентября - умение забывать все плохое. Если не предъявлять людям претензий за их прошлые грехи, можно будет сохранить хорошие отношения. Не стоит зацикливаться на неприятностях, жить обидами, выходить из себя раньше времени.

Существует несколько причин, по которым удача обходит людей стороной. Девам достаточно проявить немного осторожности, чтобы остаться на вершине.

Некоторые неурядицы ожидают представителей данного знака в любви. Необходимо помнить о том, что любовь - это не сделка, а стремление двух людей к обоюдному улучшению себя. Звезды хотят, чтобы Девы продемонстрировали искреннее уважение ко второй половинке, украсили ее жизнь радостью. Оптимистичный настрой поможет и тем, кто пока только в поисках любви.

Весы

Энергетика Весов в эти семь дней резко возрастет. В период с 23 по 29 сентября им лучше не менять обстановку и не стремиться к переменам.

Нужно затаиться и ждать, попробовать оценить обстановку получше и не рисковать лишний раз. Можно заняться самыми важными, но привычными делами.

В любви не стоит нажимать на тормоза. Нужно действовать, а не сидеть без дела и ждать у моря погоды. В сердечных делах просить о советах не стоит - лучше опираться только на собственный опыт и интуицию. Неделя идеальна для поиска второй половинки и флирта. Звезды повысят харизму Весов, так что произвести впечатление на противоположный пол будет проще.

Скорпион

Этот период - спасение для одиноких Скорпионов. С 23 по 29 сентября они смогут найти спутника жизни, но вот на вопрос о том, насколько этот спутник задержится рядом, ответить сложно. Самое главное - не питать ложных иллюзий. В конце сентября полезно будет доверять своему сердцу и жизненному опыту.

В финансовой сфере Скорпионы смогут найти новые источники дохода, их ждут особые события. Понадобится лишь немного терпения, капля трудолюбия и вера в себя.

По словам астролога, представители этого знака смогут преодолеть любые трудности. Для этого придется следовать холодному расчету, но не отвечать негативом на негатив.

Стрелец

Звезды сейчас в очень хорошем положении для Стрельцов, так что пришла пора выходить за рамки дозволенного. На этой неделе можно достичь ошеломительного финансового успеха, так что

не стоит бояться тратить деньги и вкладывать их в свое развитие. Это хорошее время для новых приобретений, обновления гардероба, смены обстановки и места работы.

В любви Стрельцам придется проявить немного осторожности. Пришло время для того, чтобы дать любимому человеку больше свободы. Тем, кто пока находится в одиночестве, лучше сфокусировать свое внимание на личных делах, улучшении самочувствия.

Козерог

Козерогам на этой неделе придется встретиться с некоторыми неурядицами в любви, в семейной жизни и в дружбе.