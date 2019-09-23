Российский онколог назвал первые признаки опухоли мозга
Любой человек вполне может самостоятельно заметить первые признаки появления опухоли головного мозга, если он внимательно относится к своему организму, рассказал агентству РИА Новости заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета, академик Российской академии наук Игорь Решетов.
- "Есть очень простой рецепт: если вы самостоятельно заметили какое-то изменение на слизистой, если показалось, что у вас асимметрия в зрачках, какая-то немотивированная головная боль, если постоянно что-то где-то воспаляется, не медлите, сразу - на уточняющее дообследование", - сказал врач.
Он настоятельно рекомендовал не ждать "даже две-три недели" и не заниматься самолечением.
"Опухоли не имеют каких-то особенных симптомов. Они все протекают под масками других заболеваний", - добавил онколог.