Пн, 23.09.2019
Думаю, что Федерация, тренера и футболисты должны взять на себя ответственность за происходящее на данный момент. Не перекладывать вину друг на друга, а всем вместе анализировать и стараться что-то изменить. И изменить не на уровне национальной сборной и U-21, а уже на уровне U-9. Виталий Ягодинский, защитник сборной Латвии

Российский онколог назвал первые признаки опухоли мозга
Медлить нельзя!

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Любой человек вполне может самостоятельно заметить первые признаки появления опухоли головного мозга, если он внимательно относится к своему организму, рассказал агентству РИА Новости заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета, академик Российской академии наук Игорь Решетов.

  • "Есть очень простой рецепт: если вы самостоятельно заметили какое-то изменение на слизистой, если показалось, что у вас асимметрия в зрачках, какая-то немотивированная головная боль, если постоянно что-то где-то воспаляется, не медлите, сразу - на уточняющее дообследование", - сказал врач.

Он настоятельно рекомендовал не ждать "даже две-три недели" и не заниматься самолечением.

"Опухоли не имеют каких-то особенных симптомов. Они все протекают под масками других заболеваний", - добавил онколог.

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