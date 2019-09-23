Вступают в силу изменения в организации движения на Юрмальском шоссе

Сегодня для движения будут открыты въезд по направлению из Риги в Юрмалу с заездом с Юрмальского шоссе на Рижскую окружную дорогу в направлении Лиепаи и съезд в направлении от Бабите к Риге при съезде с Рижской окружной дороги на Юрмальское шоссе.

В свою очередь для движения будет закрыт съезд в направлении из Лиепаи в Ригу с Рижской окружной дороги на Юрмальское шоссе.

Для того, чтобы попасть в Ригу, водители должны двигаться прямо в направлении Бабите, выполнить поворот и съехать с Рижской окружной дороги на Юрмальское шоссе.