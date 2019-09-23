Один из заболевших в Сигулде детей передал инфекцию родственнику-школьнику

Так как инфекция была переносится от человека к человеку, школьник получил ее от члена семьи - одного из детей, у которых ранее уже была лабораторно подтверждена кишечная инфекция с осложнениями, рассказала представитель Сигулдской краевой думы Синдия Брикмане.

Она указала, что самоуправление не получало от Центра по контролю и профилактике заболеваний (SPKC) указаний о дальнейших действиях, однако самоуправление дало задание образовательному учреждению произвести усиленную дезинфекцию в классе школьника, а также проинформировать всех родителей класса о ситуации.

Самоуправление призывает родителей следить за самочувствием детей и искать помощи врача, если наблюдаются такие симптомы как рвота, кровавая диарея, спазмы в животе.

Образовательные учреждения Сигулдского края продолжают усиленные мероприятия по дезинфекции и личной гигиены не только в помещениях общего пользования учреждений, но и в блоках питания. Кроме того, самоуправление по-прежнему ждет отчетов ответственных госструктур о причинах распространения тяжелой кишечной инфекции, отметила Брикамане.

Напомним, с 11 сентября, когда ответственные органы начали мониторинг ситуации в Сигулде, различные кишечные инфекции выявлены у 46 жителей города.

После первой недели сентября ни один новый случай заражения E. coli не зарегистрирован - эта инфекция была у пяти детей и одного взрослого.