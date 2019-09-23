Премьер поддержал предложение о муниципальных детсадах только на латышском языке

Премьер-министр Кришьянис Кариньш поддерживает предложение национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) о том, чтобы самоуправления обеспечили в каждом муниципальном дошкольном учреждении возможности обучаться на латышском языке, в том числе и в садах нацменьшинств, если этого требуют родители.
Сегодня с инициативой VL-TB/LNNK будут ознакомлены партнеры по коалиции.
Премьер подчеркнул, что его позиция ясна - единственным официальным языком в Латвии является латышский, и образование, которое обеспечивается на деньги налогоплательщиков, должно быть на госязыке.
Кариньш заявил, что обучение на госязыке должно происходить от детского сада до средней школы. Сейчас четко оговорен этап средней школы, но логично было бы оговорить и остальные этапы образования, чтобы в Латвии росла сплоченная молодежь, которая обеспечит интеграцию и единство общества, сказал глава правительства.
Ранее представители нацобъединения заявили, что нередко самоуправление рядом с местом жительства может предложить родителям ребенка только место в детском саду, где нет программы на госязыке. Соответственно латышская семья должна либо возить ребенка в сад далеко от дома, либо платить за частный детсад, либо отдать ребенка в сад, где обучение проходит на русском языке.