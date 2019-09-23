Премьер поддержал предложение о муниципальных детсадах только на латышском языке

Сегодня с инициативой VL-TB/LNNK будут ознакомлены партнеры по коалиции.

Премьер подчеркнул, что его позиция ясна - единственным официальным языком в Латвии является латышский, и образование, которое обеспечивается на деньги налогоплательщиков, должно быть на госязыке.

Кариньш заявил, что обучение на госязыке должно происходить от детского сада до средней школы. Сейчас четко оговорен этап средней школы, но логично было бы оговорить и остальные этапы образования, чтобы в Латвии росла сплоченная молодежь, которая обеспечит интеграцию и единство общества, сказал глава правительства.