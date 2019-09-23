Посмотрите на фото: В Лиепае по подозрению в совершении преступления ищут мужчину

Лиепайский участок Госполиции Курземского региона просит помощи жителей в поисках мужчины 1996 года рождения, который подозревается в совершении преступления.
Его приметы: рост 170 см, был одет в темную куртку, темные джинсы и темную обувь Puma. Его возможное местонахождение - Лиепая и округа, однако есть вероятность, что он мог отправиться и в другие города.
Госполиция призывает посмотреть на фотографию и отозваться всех, кто знает его местонахождение или может помочь ценной для следствия информацией, позвонив в полицию по номеру 110.