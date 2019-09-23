Пн, 23.09.2019
На Камчатке нужно смотреть вулканы - это то, зачем сюда едет большинство. Вообще здесь около 300 вулканов, поэтому есть из чего выбрать, и это определенно главное чудо полуострова, а вместе с ними - фумаролы, лавовые поля, лавовые пещеры, где по-настоящему чувствуешь себя хоббитом. Алина о путешествии на Камчатку

Посмотрите на фото: В Лиепае по подозрению в совершении преступления ищут мужчину

ФОТО: Valsts policija

Лиепайский участок Госполиции Курземского региона просит помощи жителей в поисках мужчины 1996 года рождения, который подозревается в совершении преступления.

Его приметы: рост 170 см, был одет в темную куртку, темные джинсы и темную обувь Puma. Его возможное местонахождение - Лиепая и округа, однако есть вероятность, что он мог отправиться и в другие города.

Госполиция призывает посмотреть на фотографию и отозваться всех, кто знает его местонахождение или может помочь ценной для следствия информацией, позвонив в полицию по номеру 110.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ