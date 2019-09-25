Король поп-музыки и хайпа Филипп Киркоров представит новое шоу "Я+R" - #Цвет настроения

Новое шоу получило говорящее само за себя название. С одной стороны, это намек на то, что оно является логическим продолжением предыдущей работы, а с другой, очевидно, что Филипп Киркоров предстанет с новой неожиданной стороны.

Филипп Киркоров ФОТО: Пресс-фото

Что - что, а удивлять Король умел всегда. Филипп Киркоров был виртуозом хайпа задолго до того, как это стало мейнстримом.

Недавно артист еще раз доказал, что не разучился производить эффект – нашумевшим клипом "Цвет настроения синий". Видео вышло на загляденье: тут и тонкий беззлобный троллинг молодежи, искрометный юмор, и целая россыпь российских селебрити в необычных ролях.

Неудивительно, что ролик собрал более 55 миллионов просмотров на Youtube и стал одним из самых обсуждаемых музыкальных событий года в Рунете.

На волне такого успеха Киркоров продолжил эпатировать публику – на сей раз на пару с давним другом Николаем Басковым. И снова получилось: вышедший шуточный клип "Ибица" за первые же сутки набрал 1,5 миллиона просмотров и оккупировал первую строчку вкладки "В тренде".

В съемках приняли участие Сергей Шнуров, Гарик "Бульдог" Харламов, Валерий Леонтьев, Андрей Малахов и многие другие.

Всего через две недели Филипп разрывал шаблоны уже в дуэте с Егором Кридом и их новым хитом "Цвет настроения черный". Песня в первые же дни возглавила все чарты, а видеоклип на сегодня насчитывает более 100 000 000 просмотров на Youtube.

Впрочем, Киркоров отлично понимает: одной шумихой сыт не будешь. Он придирчиво выбирает, какие песни будет исполнять. У него потрясающее чутье на хиты.

Огромное внимание Киркоров всегда уделяет живым выступлениям, создавая фантастические шоу.

Галерея: Юбилейное шоу Филиппа Киркорова в Риге

В новой программе ""Я+R" - #Цвет настроения" задействована уникальная сцена трансформер, фантастические лифты, сотни костюмов, 80 человек персонала участников нового шоу, экраны с 3D-графикой.

Ничего подобного раньше не делал никто из российских исполнителей. Пока можно только гадать, какие сюрпризы Киркоров приготовил в этом шоу, но одно можно сказать наверняка: у зрителей #Цвет настроения к концу выступления будет яркий!