В Риге уже в ближайшее время может начаться отопительный сезон

"Часть жителей по-прежнему ошибочно думают, что отопление подключается, когда средняя температура воздуха на улице трое суток подряд не превышает +8 градусов. Такого условия давно уже нет. В Риге отопительный сезон можно начать в желаемое время, при условии, что у дома нет долгов за потребленную тепловую энергию и теплоузел готов к отопительному сезону", - сказала Ренце.