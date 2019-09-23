В Риге уже в ближайшее время может начаться отопительный сезон

Рижское предприятие теплоснабжения Rīgas Siltums дало разрешение Rīgas namu pārvaldnieks начать отопительный сезон и призывает клиентов подавать заявки на подключение отопления, чтобы дома не вымерзали, сообщила представитель Rīgas Siltums Линда Ренце.
Разрешение дано 2759 из 2783 зданий, за которые произведена полная оплата.
"Часть жителей по-прежнему ошибочно думают, что отопление подключается, когда средняя температура воздуха на улице трое суток подряд не превышает +8 градусов. Такого условия давно уже нет. В Риге отопительный сезон можно начать в желаемое время, при условии, что у дома нет долгов за потребленную тепловую энергию и теплоузел готов к отопительному сезону", - сказала Ренце.
Отопление подключается, когда этого пожелает более половины владельцев квартир, которые сообщат о своем желании управляющему домом.
Первые заявления о подключении отопления Rīgas Siltums начало получать еще в начале сентября, и, если холодная погода сохранится, отопительный сезон может начаться уже в ближайшее время.