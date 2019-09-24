Первый супруг Заворотнюк попросил у нее прощения

Как пояснил мужчина о состоянии Анастасии он узнал из прессы. С Олафом Шварцкопфом артистка прожила чуть больше года.

"Наверное, я не дал того, чего она хотела. Может больше внимания с моей стороны… Я уехал в Таллин, она осталась в Москве. И постепенно отношения охладели", - признался он.

Бывший муж подчеркнул, что хочет поговорить с Заворотнюк, но не может выйти с ней на связь. Ему бы очень хотелось поддержать Анастасию в эту тяжелую минуту.

"Настя, прости меня за то, что я не дал того, чего хотела ты. Как мужчина не дал. Того внимания, тех условий…", - сказал он.

Напомним, что в СМИ новости довольно противоречивые. Часть изданий отмечает, что после проведенной повторной операции, у актрисы есть шанс на выздоровление. Пациентка клиники, где лечится Заворотнюк рассказала, что состояние звезды тяжелое.