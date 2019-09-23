Пн, 23.09.2019
На Камчатке нужно смотреть вулканы - это то, зачем сюда едет большинство. Вообще здесь около 300 вулканов, поэтому есть из чего выбрать, и это определенно главное чудо полуострова, а вместе с ними - фумаролы, лавовые поля, лавовые пещеры, где по-настоящему чувствуешь себя хоббитом. Алина о путешествии на Камчатку

Скончался священник и бывший политик Янис Шмитс

Янис Шмитс

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В ночь на понедельник в возрасте 51 года скончался священник и бывший политик Янис Шмитс, свидетельствует информация на сайте Евангелическо-лютеранской церкви Латвии.

Шмитс родился 1 апреля 1968 года, в Риге. Он окончил 8-ю Рижскую среднюю школу, после чего в Латвийском университете изучал теологию.

Шмитс был рукоположен в 1998 году и служил пастором в нескольких приходах Латвии, а также был армейским капелланом. В 2008 году он получил статус пастора в отставке.

Он также был редактором ежемесячного издания "Наследие" ("Mantojums") и президентом издательства богословских книг и журналов Luterisma Mantojuma Fonds.

В 2002 году он стал кандидатом на выборах в 8-й Сейм от Латвийской Первой партии (LPP) и временно получил депутатский мандат.  В 2009 году Шмитс был избран в Рижскую думу по списку LPP/Latvijas ceļš. С 2012 года он был членом правления партии "Честь служить Риге" (ЧСР), а в 2013 году был избран в думу уже из списка "Согласие"/ЧСР. От того же списка он участвовал в выборах в Рижскую думу в 2017 году, однако избран не был.

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