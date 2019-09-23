Скончался священник и бывший политик Янис Шмитс

Шмитс был рукоположен в 1998 году и служил пастором в нескольких приходах Латвии, а также был армейским капелланом. В 2008 году он получил статус пастора в отставке.

В 2002 году он стал кандидатом на выборах в 8-й Сейм от Латвийской Первой партии (LPP) и временно получил депутатский мандат. В 2009 году Шмитс был избран в Рижскую думу по списку LPP/Latvijas ceļš. С 2012 года он был членом правления партии "Честь служить Риге" (ЧСР), а в 2013 году был избран в думу уже из списка "Согласие"/ЧСР. От того же списка он участвовал в выборах в Рижскую думу в 2017 году, однако избран не был.