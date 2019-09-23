Пользователи Swedbank смогут расплачиваться в магазинах с помощью iPhone

В банке пояснили, что у клиентов iOS, которые по данным Swedbank составляют почти треть всех клиентов банка в Латвии, будет возможность платить с помощью своих устройств - iPhone, iPad и Apple Watch, не используя физическую платежную карту.

В банке отметили, что таким образом и пользователи iOS смогут подключить карты Swedbank к системе Apple Pay, что обеспечит бесконтактные платежи с устройств Apple. Биометрия Apple Face ID и Touch ID, или возможность авторизоваться и подтверждать платежи отпечатком пальца или идентификацией лица, гарантирует дополнительную безопасность платежной системы.

Впрочем, в банке признают, что точная дата введения услуги еще неизвестна, на расчеты Apple Pay в Латвии будут доступны уже скоро.

"Принимая во внимание, что у большей части или 92% наших активных клиентов в Латвии есть смартфон, который регулярно используются для финансовых сделок, мы активно работаем, чтобы возможности удаленных расчетов с помощью смартфонов стали бы обычным делом для всех наших клиентов, в том числе и для пользователей iOS. Поэтом мы довольны, что Apple Pay выбрал Swedbank своим партнером в Балтии и Швеции", - заявил агентству LETA руководитель управления клиентского сервиса Swedbank Вадим Фролов.