"Динамо" с разгромным счётом проиграло одной из худших команд КХЛ

Первый опасный момент в матче создали рижане - на 8-й минуте Андрис Джериньш имел отличную возможность открыть счёт, но великолепно сыграл вратарь "Северстали". Две минуты спустя хозяева получили возможность игры в численном большинстве и Илья Хохлов воспользовался этим "подарком" - 1:0.

В начале второго периода Адам Лишка удвоил преимущество хозяев, а на 32-й минуте Егор Морозов проехал за воротами, развернулся и отправил шайбу в ближний угол - 3:0.

На 52-й минуте рижане в третий раз за матч пропустили в меньшинстве. Автором четвёртой шайбы стал Игорь Гераськин. Ещё три минуты спустя рижане заработали очередное удаление, которым снова воспользовались хозяева - Ансель Галимов сделал счёт 5:0.

Рижанам удалось отыграть один гол благодаря точному броску Лауриса Дарзиньша, для которого эта шайба стала первой в текущем сезоне. Правда, последнее слово всё равно осталось за хозяевами. Ансель Галимов оформил дубль и установил окончательный счёт в матче - 6:1.

Напомним, что это поражение для подопечных Гирта Анкипанса стало третьим подряд. Кроме того, в 5 выездных матчах этого сезона "Динамо" потерпело 5 поражений.