Майрис Бриедис ушел с работы в полиции

Бриедис отработал в полиции 12 лет, но решение уйти с работы он принял после долгих раздумий и обсуждений с семьей.

"До этого Майрис концентрировал все свои силы и внимание на семье, боксе и работе в полиции. Все это объединять очень сложно, поэтому в дальнейшем он все внимание посвятит семье и боксу", - сказал порталу TVNET Зепс.

Менеджер боксера пока не смог ответить, будет ли и в последующих боях Бриедис выходить на ринг в шортах с логотипом Госполиции. Об этом еще нужно будет договориться с представителями полиции. Зепс отметил, что Бриедис точно этого захочет.

Кроме того, менеджер боксера отметил, что Бриедис по окончанию карьеры в профессиональном боксе может вернуться на работу в полицию.

Боксер уже начал тренировочный лагерь, он готовится к новому бою - финалу Мировой суперсерии бокса в первой тяжелой весовой категории (до 90,7 килограммов) с Юньером Дортикосом.

Зепс добавил, что пока что новостей о том, где и когда пройдет бой, нет.