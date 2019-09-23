Пн, 23.09.2019
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Майрис Бриедис ушел с работы в полиции

Майрис Бредис

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

Лучший боксер Латвии Майрис Бриедис оставил работу в Госполиции, чтобы сконцентрировать все силы на спортивной карьере, подтвердил порталу TVNET менеджер спортсмена Раймонд Зепс.

Бриедис отработал в полиции 12 лет, но решение уйти с работы он принял после долгих раздумий и обсуждений с семьей.

"До этого Майрис концентрировал все свои силы и внимание на семье, боксе и работе в полиции. Все это объединять очень сложно, поэтому в дальнейшем он все внимание посвятит семье и боксу", - сказал порталу TVNET Зепс.

Менеджер боксера пока не смог ответить, будет ли и в последующих боях Бриедис выходить на ринг в шортах с логотипом Госполиции. Об этом еще нужно будет договориться с представителями полиции. Зепс отметил, что Бриедис точно этого захочет.

Кроме того, менеджер боксера отметил, что Бриедис по окончанию карьеры в профессиональном боксе может вернуться на работу в полицию.

Боксер уже начал тренировочный лагерь, он готовится к новому бою - финалу Мировой суперсерии бокса в первой тяжелой весовой категории (до 90,7 килограммов) с Юньером Дортикосом.

Зепс добавил, что пока что новостей о том, где и когда пройдет бой, нет.

"Это точно не произойдет раньше 14 декабря, но мы готовы к тому, что он может  быть проведен в январе", - сказал менеджер Бриедиса.

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