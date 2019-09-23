Гиргенс предложил объединить МВД и Минюст. Борданс готов возглавить

Сегодня после заседания совета по сотрудничеству коалиционных партий Борданс заявил, что поддерживает предложение министра внутренних дел Сандиса Гиргенса (KPV LV) об объединении министерств.

"Я готов взять на себя руководство этим большим министерством, тем более [такая инициатива] была в программе НКП 2017 и 2018 года", - сказал Борданс.

Он напомнил, что в начале апреля между министерствами заключен меморандум о сотрудничестве. "Это было сделано именно с такой целью", - сказал Борданс.

Со своей стороны премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что сейчас нет оснований говорить об объединении Минюста и МВД. Это личная инициатива Гиргенса, добавил он.

Сегодня в Сейме на конференции "На пути к созданию национального плана по борьбе с торговлей людьми", говоря о политике наказаний в целом, Гиргенс заявил, что в Латвии нужно улучшать систему наказаний, судов и расследования, поэтому он предлагает присоединить Минюст к МВД.