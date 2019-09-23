В образцах из цеха Jelgavas augļi бактерия E.coli не констатирована

В то же время руководитель отдела общественных отношений PVD Илзе Мейстере сообщила, что в понедельник в овощном цехе компании будет проведена повторная проверка с целью убедиться, что предприятие исправило недочеты, обнаруженные в ходе предыдущей проверки. После этого будет принято решение о возобновлении деятельности цеха.

Комментируя последние результаты лабораторных исследований, Мейстере сказала, что на данный момент PVD получила результаты анализов 26 из 28 образцов продуктов питания и 242 из 273 смывов. Бактерия E.coli не была обнаружена ни в одном из них.

Также она напомнила, что на прошлой неделе результаты лабораторных исследований смывов, взятых с рук поваров дошкольных образовательных учреждений Ieviņa и Saulīte в Сигулде после проведения дезинфекции, показали наличие золотистого стафилококка. В свою очередь в двух образцах смывов, взятых с поверхностей отмытого и продезинфицированного оборудования в дошкольном образовательном учреждении Saulīte и 1-й Сигулдской начальной школе, была обнаружена кишечная палочка.

"Новейшие результаты лабораторных исследований показывают, что бактерии из группы кишечных палочек, были констатированы еще в 11 смывах, взятых в сигулдских дошкольных образовательных учреждениях Saulīte, Pīlādzītis, Tornīši и 1-й начальной школе", - отметила Мейстере.

По ее словам, наличие в смывах бактерий из группы кишечных палочек сигнализирует о необходимости улучшения гигиены на кухнях этих учебных заведений, в том числе посредством пересмотра процедур очистки и дезинфекции, а также используемых для этого средств.