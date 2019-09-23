Сумасшедшая погоня в Эстонии: компания на BMW удирала со скоростью под 200 км/ч
В воскресенье около 20.30 полицейские измеряли скорость на шоссе Пярну-Раквере, в какой-то момент их внимание привлек мчавшийся со скоростью 144 км/ч BMW, пишет Rus.Postimees.
Водитель не отреагировал на сигнал остановиться, началось преследование на скорости около 200 м/ч. Наконец, автомобиль остановился, водитель убежал в лес, однако остальная компания осталась на месте происшествия. Хотя к поискам была привлечена полицейская собака, поймать водителя в тот же день не удалось.
Всего в BMW 7-й серии находились четыре человека. Оперативный дежурный Пайдеского отдела полиции Раймонд Иннос констатировал, что хотя речь шла о вечернем времени и поток движения на шоссе был не таким интенсивным, гнавший водитель все же подвергал опасности и других участников движения. "Мотивы водителя выяснит следствие, но предположительно у него не было водительских прав", - добавил он. За это нарушение водителя может ждать до 30 дней ареста.
По словам главы Пайдеского отдела полиции Маргуса Тоомсалу, гнать по шоссе со скоростью почти 200 км/ч – совершенное сумасшествие.
Предполагаемый водитель полиции известен. "Он давно знаком полиции. Его и ранее ловили на аналогичных нарушениях", - пояснил руководитель отдела полиции.
По словам Раймонда Инноса, попытки скрыться от полиции на такой скорости в случаются крайне редко. "Как правило водители останавливаются и долго такие преследования не продолжаются, - заметил он. – Если полиция дает сигнал остановиться, необходимо это сделать. Причем так, чтобы не представлять угрозы ни для себя, ни для других участников движения. Настолько большое превышение скорости заслуживает порицания", - подчеркнул он.