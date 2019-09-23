Кариньш: назначение Пургайле завершит один из этапов ''капитального ремонта'' финансового сектора

"Конечно, не все еще сделано, однако у нас будет не только новый закон о FKTK и новые полномочия, но и потенциально новый руководитель, который мог бы перенять правление и двигаться вперед", - сказал премьер-министр.

Кариньш подчеркнул, что он полностью доверяет отборочной комиссии, выбравшей Пургайле на должность руководителя FKTK.

Правительство рассмотрит вопрос об утверждении Пургайле на должность руководителя Комиссии рынка финансов и капитала на следующей неделе, 1 октября.

Кариньш признал, что не видит причин, по которым правительство могло бы не поддержать Пургайле в роли главы FKTK. "Пургайле была выбрана на должность без участия политиков, это сделали профессионалы. Выбор был основан на профессиональных критериях. И именно таким образом должны выбираться члены совета в государственных предприятиях", - сказал Кариньш.

Пургайле рассказала, что сегодня они с премьер-министром обсудили ряд вопросов, в том числе видение правительства в отношении предпринимательской среды и главные задачи руководителя FKTK.

"Для меня важно заручиться поддержкой всех вовлеченных сторон. Я готова сотрудничать и ответить на все вопросы, чтобы Сейм мог сделать удачный выбор", - сказала Пургайле.

Ранее прозвучало, что Пургайле в должности одного из двух членов совета FKTK хотела бы видеть временного руководителя FKTK Кристину Черную-Межмале. На вопрос о втором возможном претенденте на место члена совета FKTK Пургайле ответила, что у нее на уме есть кандидат, но сначала нужно дождаться ее утверждения в должности.

Как сообщалось ранее, в конкурсе на должность председателя FKTK победила член правления банка Citadele Санта Пургайле, кандидатура которой еще будет представлена для утверждения в Кабинет министров. Окончательное решение о назначении примет Сейм.

Пургайле работает в Citadele banka с 2012 года, сначала в качестве директора по развитию бизнеса, а затем, с 2017 года, в качестве директора по обслуживанию корпоративных клиентов. В течение этих семи лет Пургайле являлась также членом правления Citadele banka. С 2017 года потенциальный председатель совета FKTK также является сопредседателем кредитного комитета Ассоциации финансовой отрасли. Ранее Пургайле работала в SEB banka, где с 2009 по 2012 год руководила бизнесом частных банкиров в Латвии и странах Балтии, а до этого возглавляла отдел обслуживания малого и среднего бизнеса.

Пургайле имеет степень магистра в области международной экономики и бизнеса. Кроме того, она окончила программу, посвященную развитию навыков управления, в институте Валленберга (Wallenberg Institute) в Швеции. Пургайле отлично владеет английским и русским языками.