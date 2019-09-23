Поссорились: житель Эстонии затолкал возлюбленную в багажник и полчаса ездил по городу

В ночь на понедельник мужчина, поссорившийся со своей возлюбленной в эстонском городе Вильянди, затолкал женщину в багажник своей машины, а затем полчаса просто ездил по городу. Затем мужчина освободил свою жертву и отвез домой, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Sakala.