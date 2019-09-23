Вт, 24.09.2019
Жизнь будто разделилась на до и после. Никто не возвращается оттуда прежним. Поэтому можно сказать, что путешествие на Камчатку - это путешествие к себе. А значит уже только ради этого туда стоит лететь. Алина о путешествии на Камчатку

Поссорились: житель Эстонии затолкал возлюбленную в багажник и полчаса ездил по городу

Багажник автомобиля.

ФОТО: Flickr/jlgriffeth

В ночь на понедельник мужчина, поссорившийся со своей возлюбленной в эстонском городе Вильянди, затолкал женщину в багажник своей машины, а затем полчаса просто ездил по городу. Затем мужчина освободил свою жертву и отвез домой, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Sakala.

Ночью 22 сентября в полицию позвонила 46-летняя женщина, сообщившая, что знакомый мужчина удерживает ее. В ходе инцидента женщина пострадала, но помощь медиков ей не понадобилась.

В ходе возбужденного уголовного дела следователям стало ясно, что два человека жили вместе и между ними случился конфликт.

Во время спора мужчина вел машину и удерживал женщину против ее воли, по предварительной информации, в течение получаса в багажнике машины.

Мужчина еще не объявлен подозреваемым в преступлении, точные обстоятельства выясняются.

Уголовное дело возбуждено на основании статьи, предусматривающей лишение свободы против воли, за это деяние человек может быть наказан денежным штрафом или тюремным заключением сроком до пяти лет.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ