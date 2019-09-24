"Вы делаете свою работу, я свою": в Риге пьяный мужчина ударил полицейского

В 7 часов утра стражи порядка получили вызов на Набережную 11 ноября, где был замечен пьяный мужчина. По его поведению прохожим показалось, что мужчине, возможно, необходима помощь.

Когда полицейские прибыли на место, упомянутый мужчина уже поднялся и пошел в противоположном направлении. После попытки представителя власти приблизиться, мужчина ударил полицейского.

После этого к стражу порядка подошел еще один прохожий, которого сразу же задержали, допустив, что может последовать еще одно нападение. Однако мужчина сказал, что хотел помочь полицейскому. Так как помощь не требовалась, прохожий пошел домой, а пьяный дебошир был задержан.

"Я могу встать, чтобы я мог отойти. Я не хотел. Вы делаете свою работаю, и делаю свою. Я на самом деле за вас".

Парню, даже в наручниках, все казалось шуткой. Однако когда представитель полиции пояснил ситуацию, мужчина стал серьезным.