В Далласе застрелен бывший игрок НБА

Убийство произошло 23 сентября. Эмметт был застрелен.

37-летний Эмметт в НБА представлял команды Grizzlies из Мемфиса и Nets из Нью-Йорка.

Ночью Эмметт находился в своем автомобиле на North Prairie. К нему приблизились двое мужчин, и в результате выстрелов баскетболист получил смертельные ранения.

Убийцы покинули место событий на белом Chrysler 300. Более подробных комментариев полиция пока не дает.

В 2006 году Эммет играл и в вильнюсском клубе Lietuvos rytas. Тогда этот клуб представляли также Янис Блумс и Роберт Штелмахерс.

Опытный баскетболист в этом сезоне играл в баскетбольной лиге Big 3.