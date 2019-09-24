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В Далласе застрелен бывший игрок НБА

Андре Эмметт (справа)

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Далласе, штат Техас, убит бывшей баскетболист НБА Андре Эмметт, сообщает сайт лиги.

Убийство произошло 23 сентября. Эмметт был застрелен.

37-летний Эмметт в НБА представлял команды Grizzlies из Мемфиса и Nets из Нью-Йорка.

Ночью Эмметт находился в своем автомобиле на North Prairie. К нему приблизились двое мужчин, и в результате выстрелов баскетболист получил смертельные ранения.

Убийцы покинули место событий на белом Chrysler 300. Более подробных комментариев полиция пока не дает.

В 2006 году Эммет играл и в вильнюсском клубе Lietuvos rytas. Тогда этот клуб представляли также Янис Блумс и Роберт Штелмахерс.

Опытный баскетболист в этом сезоне играл в баскетбольной лиге Big 3.

В драфте НБА 2004 года он был выбран во втором круге под 35-м номером.

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