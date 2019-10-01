Дрейлини в огне: в поджигателе ли дело? Почему здесь участились пожары, кто виноват и что делать?

"Соседи выносили одеяла, чтобы согреть эвакуированных. Кто-то был в носках, босиком, многие в легкой одежде. На верхних этажах люди стояли у окна с мокрой тряпкой у рта в ожидании пожарных", - рассказала Иева, проживающая по адресу Эвалда Валтера 7 - в том самом доме, в котором 15 сентября случился ночной пожар. По разным версиям, только в этом году в маленьком районе Дрейлини было от 5 до 19 пожаров.

Портал TVNET решил разобраться, в чем дело - почему горят Дрейлини, кто виноват и что делать?

Местные о пожарах в Дрейлини говорят давно - то горят мусорники, то машины, то подъезд. Новый всплеск обсуждений начался после 15 сентября - пожар оказался страшнее "обычных": из-за сильного задымления пожарным пришлось выбить все окна в подъезде, людей эвакуировали под покровом ночи.

Выбитые окна после пожара на Э.Валтера 7 ФОТО: Очевидец TVNET

Иева описала, как все происходило в ту ночь:

"Я проснулась в 4:20 от трескотни в подъезде - казалось, за дверьми кто-то развел огромный костер. Разбудила мужа.

Мы слышали, как женщина отчаянно кричит "На помощь! На помощь!". В глазок не было видно ничего - только дым.

Двери решили не открывать, стали спасаться через окно. Мы живем на первом этаже. Сначала было непонятно, что горит, казалось квартира где-то на 2-ом или 3-ем этаже.

Уже с улицы мы увидели, что дым валит с окон всех девяти этажей. Прибыли пожарные, скорая и полиция, достаточно много людей уже были на улице - вышли как из нашего дома, так и из соседних.

Тех, кто не мог выбраться сам, пожарные эвакуировали с помощью приставной лестницы, кого-то выводили в масках по подъезду.

Пожарные и медики действовали быстро и слаженно, паники не было. После того, как пожарные потушили пламя, они выбили все окна в подъезде - с первого по девятый этаж. Очевидно, это было необходимо, чтобы выветрить сильно задымленное помещение.

Около 7 утра работы по спасению были завершены. Утром мы увидели, что подъезд изменился до неузнаваемости - полы, стены, все двери и пол были мокрыми, черными, обгоревшими".

После случившегося в передаче Nekā personīga вышел сюжет о том, что пожары в Дрейлини происходят регулярно. По их информации, в прошлом году в этом районе было зарегистрировано 16 пожаров, в этом - уже 10. Судя по карте, происходят они близко друг к другу.

Дома, которые горели в Дрейлини в этом году ФОТО: Кадр из видео Nekā Personīgā

В передаче прозвучала версия, что всему виной поджигатель - душевнобольной, которого в свое время за похожие проделки уже упекли в психиатрическую лечебницу, а теперь, после курса лечения, он вернулся. И пожары вместе с ним.

TVNET решил продолжить анализ обстоятельств и выяснить мнение местных, верят ли они в поджигателя, действительно ли пожары - настоящая напасть для района, и в конце концов, что по этому поводу говорит управляющая домом компания Rīgas Pilsētbūvnieks и Госполиция.

Пожары - это напасть Дрейлини?

Информация о числе пожаров в этом микрорайоне Риги самая разная. В сюжете прозвучали десять пожаров только в этом году.

Жители района, с которыми нам удалось поговорить, высказались, что это число сильно преувеличено - скорее, было в половину меньше.

За комментарием мы обратились в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD). Как рассказала представитель VUGD Инта Палкавниеце, в этом году на улицы Дзилас и Эвалда Валтера в Дрейлини всего поступило 19 вызовов.

В то же время Палкавниеце подчеркнула, что это общее число вызовов, вне зависимости от видов - то есть, в это число входят и, скажем, пожары прошлогодней травы.

Представитель Rīgas pilsētbūvnieks Иво Киршблатс в разговоре с TVNET отметил, что пожары случаются практически каждый месяц.

Начальник Тейкского участка Рижского управления Госполиции Сергей Галилеев сообщил TVNET, что в этом году в Дрейлини зарегистрировано пять пожаров, по которым ведется следствие.

Таким образом, возможно, частота пожаров в Дрейлини, озвученная в СМИ ранее, немного преувеличена, но факт остается фактом - они случаются подозрительно часто для такого маленького микрорайона из 10-15 домов.

Что говорят местные жители?

В разговорах с местными прозвучало мнение, что они особо не верят в "поджигателя" - скорее всего, на этого бедолагу просто хотят все "свесить".

Люди чаще сходятся во мнении, что в районе в целом стало неспокойно как в светлое, так и в темное время суток. "Появились наркоманы, шумные подростки, выпивающие соседи - любой из них может выбросить бычок по глупости в мусоропроводы в подъезде, по неосторожности или дурости поджечь мусорники или даже машину", - поделилась жительница дома по адресу Эвалда Валтера 5 Татьяна.

Что делать? Кто-то из местных жителей настаивает на улучшении видеонаблюдения - чтобы камеры были повсюду и были расставлены более грамотно, кто-то наоборот в камеры не верит и настаивает на усилении патруля в районе - мол, "было время в районе полиция работала активнее, а теперь куда-то пропала, вот и вернулись беспорядки".

Позиция домуправления

Дома в Дрейлини обслуживает компания Rīgas pilsētbūvnieks. Ее представитель Иво Киршблатс в разговоре с TVNET признал, что они - главные жертвы этой ситуации - их жильцы под угрозой, к тому же каждый раз такой пожар выливается в огромные расходы:

например, на ликвидацию последствий недавнего ЧП на Эвалда Валтера 7 придется потратить от 30 000 до 40 000 евро.

На прозвучавшую в сюжете Nekā personīgā критику о том, что видеокамеры расставлены неправильно и стоит их переставить, Киршблатс отметил, что не всегда камеры - главное средство в борьбе с преступниками, сославшись на прецедент, когда камера засняла, как ее же воруют, но по полученной записи так и не удалось ничего доказать и с подозреваемого обвинения были сняты.

О возможном поджигателе компания также узнала из СМИ, но они не могут устроить охоту за ним и как-то подействовать на усиление работы полиции в районе. Раскрытие умышленных поджогов - это компетенция полиции, на работу которой компания полагается.

После каждого умышленного пожара составляется акт, со своей стороны домуправление передало всю информацию в Госполицию.

В целом, Rīgas pilsētbūvnieks даже рад такой огласке в СМИ, сославшись на опыт, как было с "имантским педофилом" - пусть и сейчас общественность поднимает этот вопрос - возможно, это пойдет всем во благо.

Со своей стороны домуправ пообещал, что во всех квартирах будут установлены детекторы дыма, а также из всех подъездов будут убраны мусоропроводы.

По словам Киршблатса, эти пожары ускорят этот процесс - на собрании Rīgas pilsētbūvnieks уже было принято решение о том, что в 44 обслуживаемых ими домах в этом и следующем году мусоропроводы закроют.

Дрейлини это коснется в первую очередь - тот мусоропровод, что сгорел, восстановлен не будет, остальные будут закрыты в течение полугода - в микрорайоне останутся лишь специальные площадки для мусорных контейнеров, сообщили в Rīgas pilsētbūvnieks.

Что говорят в Центре психиатрии и наркологии?

Руководитель общественных отношений Рижского Центра психиатрии и наркологии Силва Бендрате в беседе с TVNET подчеркнула, что лечебница не может забрать человека на основании публикаций в СМИ, слухов и разговоров.

"Нет такой бригады, которая ездит и забирает автономно. Должен быть инициатор, который обратится к нам за помощью.

Существуют два варианта: либо это полиция, которая констатирует неадекватность человека и обращается к нам за профессиональной помощью, либо это сами очевидцы, которые столкнулись с неадекватным поведением - они могут смело звонить по номеру 112 или 113.

Прибывшая на вызов бригада принимает решение, подлежит ли этот человек госпитализации - если решение утвердительное, больной проводит в больнице по меньшей мере три дня, за которые его успокаивают, и врач решает о его дальнейшем лечении - добровольном или принудительном", - рассказала Бендрате.

В центре психиатрии подчеркнули, что "это не место заключения, это - такая же больница, как и все, где дают лекарства, лечат и отпускают".

Комментарий Госполиции и Муниципальной полиции

Так как по итогу все дороги ведут в полицию, за комментарием мы обратились к начальнику Тейкского участка Рижского управления Госполиции Сергею Галилееву.

По его словам, позиция общественности абсолютно правильная, искать злоумышленников - это прямая обязанность полиции, и касательно ситуации в Дрейлини - все происходит!

"Нет никакого поджигателя там. Кто придумал, что он был? Да, действительно в 2018 году было 12 эпизодов, в этом году у нас было пять, в одном из них уже примерно установлено, кто был к этому причастен, остаются - четыре. В четырех случаях горели мусорники - нет доказательств, что это были злоумышленные поджоги", - описал он сложившуюся ситуацию.

Версия о поджигателе тоже есть - конкретно о прошлом подозреваемом Госполиция не имеет права предоставлять информацию, но там заверили, что стражи порядка работают над этой версией.

"Да, возможно, активизировался человек, который в прошлом году был помещен в психдиспансер, он был связан с пожарами - одна из версий о его причастности есть, что на него действуют фазы луны и он активизировался, эта информация проверяется.

Но пока все свидетельствует о том, что этот человек будет непричастен - он живет в другом районе", - отметил Галилеев.

Есть и другая версия, например, что это могут быть и подростки, в целом - варианты разные.

В то же время Сергей Галилеев заверил, что патрулирование по данному району не уменьшилось, в Госполиции проводили анализ - в этом микрорайоне наоборот оно даже добавилось.

По его словам, на прошлой неделе Госполиция провела очень продуктивное совещание с Rīgas pilsētbūvnieks, там заверили, что, возможно, пересмотрят месторасположение камер, развернут некоторые.

"В то же время, камеры - это их личный выбор, не обязанность, но нам, конечно, видеозаписи очень помогают в работе", - подчеркнул Галилеев.

В свою очередь в муниципальной полиции TVNET заверили, что равно как учебные заведения, так и социальные дома - это приоритетные места патрулирования. Ежедневно микрорайон Дрейлини также патрулируется.

По словам представителя рижской муниципальной полиции Тома Садовскиса, каждый месяц проводится анализ зафиксированных нарушений и патрулирование выстраивается согласно актуальной ситуации.

Как Галилеев, так и Садовскис признали, что важную роль для поддержания правопорядка в конкретных микрорайонах играет и помощь общественности - важно не оставаться в стороне и сообщать о нарушениях стражам порядка.

"У каждого из нас есть гражданский долг - знаете, где малолетки колются, давайте нам адреса, мы будем там в этот же день", - говорит сотрудник Госполиции.

Там подчеркнули, что полиция всегда открыта для любой информации - где больше фиксируется вызовов, туда и направляют больше сил.

Звонить необходимо на номер 110, оставлять информацию можно и анонимным путем, например, посредством голосового сообщения, электронных писем - главное донести до полиции о наблюдаемых нарушениях, а не жаловаться, что "полиция забыла наш район".

Как отметил Галилеев, после каждого поджога в Дрейлини ведется серьезный опрос местных жителей, и все как один говорят: "Все нормально, ничего не знаем", и только на камеру попадают те, кто сгущает краски.