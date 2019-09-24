Вт, 24.09.2019
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В странах Балтии понизились цены на электроэнергию

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

На прошлой неделе цены на электроэнергию понизились во всех странах Балтии, причём наибольшее падение цен произошло в Литве - на 4%. Одной из основных причин изменения стало возобновление после планового ремонта работы смычки NordBalt, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию снизилась примерно на 4% до 44,65 евро за мегаватт-час (МВт/ч), в Латвии - на 3% до 44,70 евро, в Эстонии - на 1% до 44,92 евро за МВт/ч.

"Среди основных факторов, повлиявших на изменение цен в странах Балтии, был запуск после ремонта линии электропередачи "NordBalt" между Швецией и Литвой, что обеспечило увеличение импорта электроэнергии из стран Северной Европы", - говорится в сообщении.

В целом на фондовой бирже NordPool цены на электроэнергию выросли в среднем на 6% до 32,94 евро за МВт/ч.

Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid сообщает, что в период с 16 по 22 сентября страны Балтии вместе произвели 53% всей потреблённой электроэнергии - 270 гигаватт-часов (ГВт/ч). Общее потребление электроэнергии в этих странах выросло на 2% и достигло 512 ГВт/ч.

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