В странах Балтии понизились цены на электроэнергию

В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию снизилась примерно на 4% до 44,65 евро за мегаватт-час (МВт/ч), в Латвии - на 3% до 44,70 евро, в Эстонии - на 1% до 44,92 евро за МВт/ч.

"Среди основных факторов, повлиявших на изменение цен в странах Балтии, был запуск после ремонта линии электропередачи "NordBalt" между Швецией и Литвой, что обеспечило увеличение импорта электроэнергии из стран Северной Европы", - говорится в сообщении.

В целом на фондовой бирже NordPool цены на электроэнергию выросли в среднем на 6% до 32,94 евро за МВт/ч.