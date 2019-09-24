Самое популярное в мире ABBA SHOW пройдет в Риге

В одном из интервью Бьорн Ульвеус (Björn Ulvaeus) утверждал, что ABBA больше никогда не объединится, чтобы отправиться в концертное турне: "Ни за миллиард, ни за два! Деньги – это не повод! Мы бы хотели остаться в памяти ценителей музыки такими, какими мы были – молодыми, яркими, полными энергии и амбиций".

Как известно, группа все еще держит обещание. Однако, шоу The Music of ABBA дает прекрасную возможность пережить это всё ещё раз!

Благодаря совместной работе группы ARRIVAL From Sweden и музыкантов оригинального состава группы ABBA, родилось шоу, в котором слушатели попадают обратно в семидесятые. Аутентичные костюмы, танцевальные движения и звучание соединились, чтобы получился великолепный концерт. Представления группы и сценические образы настолько близки к оригиналу, что трудно заметить разницу. Это чувство определенно усиливается участием оригинальных концертных музыкантов ABBA. Майк Уотсон (Mike Watson), который участвовал в записи и гастролях предыдущих альбомов ABBA, будет играть бас-гитару в Рижском концерте. Он также послужил моделью Наполеона для обложки альбома ABBA "Waterloo".

Группа ARRIVAL From Sweden была создана по инициативе Вики Зетерберг (Vicky Zetterberg) в 1995 году, в Гетеборге, в Швеции. Она быстро завоевала сердца слушателей и стала одной из самых популярных и продаваемых в мире групп, возрождающих визуальный и музыкальный образ ABBA. С момента основания группы в 1995 году, она объехала более 60 стран, давая сотни концертов, участвовала в различных телевизионных и радио передачах. Группа также выступила с более чем 60 симфоническими оркестрами по всему миру. Успешные концерты прошлис некоторыми из лучших американских оркестров, такими как Бостонский симфонический оркестр, Симфонический оркестр Сан-Франциско, Симфонический оркестр Далласа, Симфонический оркестр Хьюстона и Симфонический оркестр Атланты.

Эта единственная группа, у которой есть право воссоздавать оригинальный вид участников ABBA, и которая сотрудничает с дизайнером Ове Сандстрёмом (Owe Sandström), создателем и нынешним владельцем всех сценических костюмов ABBA.

Кроме того - ARRIVAL From Sweden - это единственная группа, получившая прямое разрешение на исполнение никогда не звучавшей песни ABBA Just A Notion от их создателей – Бьорна и Бенни!

Во время концерта Вы услышите все популярные хиты ABBA: Dancing Queen, Mamma Mia, Does Your Mother Know, Take A Chance, SOS, The Winner Takes It All, Super Trouper, Money Money Money, Waterloo, Honey Honey, Fernando, Chiquitita, Knowing Me Knowing You, Thank You For The Music, Lay All Your Love On Me, Gimme Gimme Gimme и, и конечно же, Happy New Year.

С этим шоу вы сможете приблизиться к ABBA так близко на сколько это вообще возможно!