Вт, 24.09.2019
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В Бабитской волости в результате взрыва снаряда погиб "черный археолог"

ФОТО: Lita Krone/LETA

В конце недели в Бабитской волости в результате взрыва снаряда времен войны погиб мужчина, сообщает агентство LETA.

Согласно информации полиции, 21 сентября в сарае мужчина занимался разборкой снаряда времен войны, в результате чего произошел взрыв и мужчина погиб.

На место происшествия прибыли Госполиция, антитеррористический отряд Omega и специалисты Национальных вооруженных сил. Выяснилось, что в сарае находилась и другая амуниция времен войны. В данный момент все взрывоопасные предметы нейтрализованы.

Полиция начала уголовный процесс и назначила экспертизы. По данным стражей порядка, мужчина занимался сбором военной амуниции или так называемой "черной археологией".

"Число жертв черной археологии в Латвии продолжает расти", - написал в Twitter министр обороны Артис Пабрикс. Он отметил, что две мировые войны оставили тяжелое наследие не только латвийскому народу и государству, но и латвийской земле.

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