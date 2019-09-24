В Бабитской волости в результате взрыва снаряда погиб "черный археолог"

В конце недели в Бабитской волости в результате взрыва снаряда времен войны погиб мужчина, сообщает агентство LETA.
Согласно информации полиции, 21 сентября в сарае мужчина занимался разборкой снаряда времен войны, в результате чего произошел взрыв и мужчина погиб.
На место происшествия прибыли Госполиция, антитеррористический отряд Omega и специалисты Национальных вооруженных сил. Выяснилось, что в сарае находилась и другая амуниция времен войны. В данный момент все взрывоопасные предметы нейтрализованы.
Полиция начала уголовный процесс и назначила экспертизы. По данным стражей порядка, мужчина занимался сбором военной амуниции или так называемой "черной археологией".
"Число жертв черной археологии в Латвии продолжает расти", - написал в Twitter министр обороны Артис Пабрикс. Он отметил, что две мировые войны оставили тяжелое наследие не только латвийскому народу и государству, но и латвийской земле.