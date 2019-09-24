Maxima завершила выплату компенсаций семьям погибших в золитудской трагедии

В 2016 году организация "Золитуде 21.11", представители потерпевших и компания Maxima Latvija достигли соглашения об обеспечении материальной помощи в размере 100 000 евро семьям всех погибших.

В целом "Мaxima Latvija" потратила на помощь пострадавшим почти 9 млн евро. На эту сумму выплачены пособия родственникам погибших, лицам, получившим телесные повреждения, детям, потерявшим родителей в результате трагедии, а также морально пострадавшим.

В результате обрушения магазина Maxima в Золитуде 21 ноября 2013 года погибли 54 человека, травмы получили несколько десятков человек. Причиной трагедии стал неправильный расчет нагрузки конструкций крыши.

Пять человек привлечены к уголовной ответственности за нарушение правил строительства, повлекшее за собой тяжелые последствия. Это инженер-строитель Ивар Сергетс, строительный эксперт Андрис Гулбис, представитель строительного надзора Мартиньш Драудиньш, автор проекта супермаркета архитектор Андрис Калинка и руководитель строительных работ предприятия Re&Re Станислав Кумпиньш.

Обвинения в невыполнении обязанностей государственного должностного лица предъявлены бывшему заместителю начальника Рижской городской строительной инспекции Янису Балодису, эксперту отдела строительного надзора Марике Трейе и заместителю начальника строительной инспекции Айе Мельниковой. Сергетсу, Гулбису, Драудиньшу, Калинке и Кумпиньшу предъявлены также обвинения в убийстве по неосторожности.