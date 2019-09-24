Полиция раскрыла детали двойного убийства в Мадоне

Как сообщает агентство LETA, он указал, что мужчина был найден лежащим в своем автомобиле, он выглядел как "зомби". Начальник Госполиции пояснил, что для поиска машины использовалась не только информация жителей в различных группах WhatsApp, но и беспилотник.

Кюзис также рассказал, что оба застреленных мужчины работали на торфяном болоте и их тела были обнаружены в рабочем транспорте - тракторе и экскаваторе - примерно в полукилометре друг от друга. Убийства были совершены из охотничьего оружия.

Как задержанный, так и обе жертвы были знакомы между собой.

Описывая задержанного, Кюзис пояснил, что мужчина раньше работал на этом болоте, однако был уволен после нескольких дисциплинарных нарушений, в том числе за употребление алкоголя во время работы.

Кюзис рассказал, что, несмотря на то, что у мужчины было зарегистрированное охотничье оружие, у него были проблемы с алкоголем, в том числе, по словам начальника Госполиции, он кодировался от алкогольной зависимости.

Кюзис отметил ответственность людей, не сообщивших о таком охотнике, указав, что Госполиция может отнять разрешение на ношение оружия только тогда, если информация до полиции доходит. Ранее судим задержаннфый не был.

По словам начальника полиции, тела убитых нашел их коллега, согласно предварительной информации, убийства были совершены около 13:30.

Начат уголовный процесс по факту убийства при особо отягчающих обстоятельствах, если убиты два или более людей. За такое преступление грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

Напомним, Госполиция в 16 часов понедельника, 23 сентября, получила информацию, что в болоте в Мадонском крае найдены трупы двух мужчин с признаками насильственной смерти - огнестрельными ранами.

Сразу же после получения информации об особо опасном преступлении были начаты масштабные розыскные мероприятия, в том числе план "Ловушка", включающий в себя усиленный контроль на дорогах и тревогу личного состава, что означает, что к поискам преступника должны приступить все сотрудники.

В поисках принимали участие и дополнительные силы из батальона спецзадач управления Госполиции Рижского региона.