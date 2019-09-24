Вт, 24.09.2019
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Решение Джонсона остановить работу парламента Великобритании признано незаконным

Борис Джонсон

ФОТО: FRANCOIS LENOIR / REUTERS

Верховный суд Великобритании постановил, что решение премьер-министра Бориса Джонсона остановить на время работы парламента перед назначенным на 31 октября Brexit было незаконным.

Суд решил, что решение об остановке работы парламента не имеет силы, и сейчас парламенту предстоит решить, какой шаг сделать дальше.

"По поводу дальнейших действий должен решать парламент, особенно спикер и спикер Палаты лордов. Если нет какой-то нормы парламента, о которой нам неизвестно, они могут сделать незамедлительные шаги, чтобы каждая палата смогла собраться на заседание", - сказано в решении суда.

Спикер Палаты общин Джон Беркоу приветствовал решение суда и сообщил, что палата должна незамедлительно собраться и он срочно проконсультируется с лидерами партий.

Этот вопрос привел к глубокому расколу как в политических кругах, так и в обществе.

Правительство указывает, что работа парламента остановлена, и с началом осенней сессии это обычная практика, цель которой - позволить правительству подготовить свою законодательную программу для нового этапа работы парламента.

Однако многие депутаты и проевропейски настроенные активисты утверждают, что Джонсон превысил свои полномочия, пытаясь избежать парламентского надзора в день перед Brexit.

Стоит отметить, что суды более низких инстанций приняли по этому делу противоречивые решения.

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