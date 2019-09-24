Бумажные декларации о доходах уйдут в прошлое

С 2021 года ежегодные декларации о доходах можно будет подавать только в электронном формате, предусматривают одобренные Кабинетом министров во вторник поправки к закону о налогах и пошлинах.
В дальнейшем предусматривается подавать Службе государственных доходов (СГД) все заявления и декларации только в электронном виде через систему электронного декларирования. Сейчас обязанность подавать документы в электронном виде установлена только для юридических лиц и физических лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
Почти 82% физических лиц, не ведущих хозяйственную деятельность, уже сейчас подают ежегодные декларации о доходах в электронном виде.
Тем, у кого нет навыков работы с компьютером, обеспечена возможность получить помощь и консультации по подаче деклараций в центрах обслуживания клиентов СГД и в единых центрах обслуживания клиентов государства и самоуправлений.
Новый порядок подачи деклараций и заявлений вступит в силу с 1 января 2021 года. Окончательное решение по поправкам примет Сейм.