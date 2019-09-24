Бумажные декларации о доходах уйдут в прошлое

В дальнейшем предусматривается подавать Службе государственных доходов (СГД) все заявления и декларации только в электронном виде через систему электронного декларирования. Сейчас обязанность подавать документы в электронном виде установлена только для юридических лиц и физических лиц, ведущих хозяйственную деятельность.

Почти 82% физических лиц, не ведущих хозяйственную деятельность, уже сейчас подают ежегодные декларации о доходах в электронном виде.

Тем, у кого нет навыков работы с компьютером, обеспечена возможность получить помощь и консультации по подаче деклараций в центрах обслуживания клиентов СГД и в единых центрах обслуживания клиентов государства и самоуправлений.