Министерство обороны предлагает открыть в Латвии школу военных кадетов

Министерство обороны предложит открыть в Латвии школу военных кадетов, сообщил в передаче "900 секунд" на телеканале LNT министр обороны Артис Пабрикс.
Он рассказал, что в эту школу молодежь сможет поступать после 9-го класса и дополнительно к общему образованию получать знания в военной области. Такая практика распространена в других странах Европы и в США.
Министерство обороны будет искать для открытия школы международного партнера. Это может быть США, но не исключены и другие варианты.
Школу планируется открыть в Курземе, в старинном поместье Рудбаржу, которое расположено недалеко от армейских полигонов.
Правительство рассмотрит вопрос о создании школы кадетов после того, как закончит работу над бюджетом следующего года. Средства для нее планируется найти в бюджете Минобороны.