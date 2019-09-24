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Министерство обороны предлагает открыть в Латвии школу военных кадетов

Артис Пабрикс

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Министерство обороны предложит открыть в Латвии школу военных кадетов, сообщил в передаче "900 секунд" на телеканале LNT министр обороны Артис Пабрикс.

Он рассказал, что в эту школу молодежь сможет поступать после 9-го класса и дополнительно к общему образованию получать знания в военной области. Такая практика распространена в других странах Европы и в США.

Министерство обороны будет искать для открытия школы международного партнера. Это может быть США, но не исключены и другие варианты.

Школу планируется открыть в Курземе, в старинном поместье Рудбаржу, которое расположено недалеко от армейских полигонов.

Правительство рассмотрит вопрос о создании школы кадетов после того, как закончит работу над бюджетом следующего года. Средства для нее планируется найти в бюджете Минобороны.

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