Инна Желанная перенесла сложную черепно-мозговую операцию

Королева world-music Инна Желанная перенесла на днях сложную черепно-мозговую операцию. Открыт сбор средств на реабилитацию певицы. Об этом сообщается на Instagram-странице "Рекорд Оркестр".
"Дорогие друзья! Мы не часто обращаемся к Вам за помощью, но в такой ситуации оставаться в стороне не можем. Наш добрый друг, уникальный артист и преподаватель Инна Желанная @inna.zhelannaya перенесла на днях сложную черепно-мозговую операцию и проходит сейчас тяжелейшую реабилитацию", - написано на странице.
Известно, что операция прошла успешно и была проведена в клинике Бурденко. Сообщается, что оперировали певицу ведущие врачи больницы.
Но теперь Инне запрещено работать несколько месяцев. "Рекорд Оркестр" обратился за финансовой помощью ко всем, кто неравнодушен и может хоть как-то финансово помочь артистке.
Инна Желанная - российская фолк-рок певица, основательница группы Farlanders (1994—2004), более известна как солистка группы Альянс в 1990—1992 годах. В 1991 году вышел художественный фильм "Кикс" режиссёра Сергея Ливнева, в котором использованы четыре композиции с голосом Желанной. В 1994 году альбом "Сделано в белом" получает Гран-При Радио Франции (Radio France International) в номинации "Лучшая поп- и рок-музыка на Востоке", и по приглашению французского радио Инна Желанная и группа "Альянс" выступают на большом концерте лауреатов в Париже.
Дорогие друзья! Мы не часто обращаемся к Вам за помощью, но в такой ситуации оставаться в стороне не можем. Наш добрый друг, уникальный артист и преподаватель Инна Желанная @inna.zhelannaya перенесла на днях сложную черепно-мозговую операцию и проходит сейчас тяжелейшую реабилитацию. Операция прошла успешно в клинике Бурденко у ведущих врачей, но.. на несколько месяцев Инне запретили работать - ни петь, ни преподавать нет абсолютно никакой физической возможности. Мы просим Вас откликнуться и помочь Инне пережить этот непростой период: Вот это номер счёта в Сбере: ЖЕЛАННАЯ ИННА ЮРЬЕВНА Номер счета: 40817810638150129661 Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК А это номер карты, тоже Сбер: 6390 0238 9033 4220 23 РЕПОСТ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!!! #ИннаЖеланная #SOS #Спасибо #помощь #рекордоркестр #роквоскрес