Инна Желанная перенесла сложную черепно-мозговую операцию

"Дорогие друзья! Мы не часто обращаемся к Вам за помощью, но в такой ситуации оставаться в стороне не можем. Наш добрый друг, уникальный артист и преподаватель Инна Желанная @inna.zhelannaya перенесла на днях сложную черепно-мозговую операцию и проходит сейчас тяжелейшую реабилитацию", - написано на странице.

Известно, что операция прошла успешно и была проведена в клинике Бурденко. Сообщается, что оперировали певицу ведущие врачи больницы.

Но теперь Инне запрещено работать несколько месяцев. "Рекорд Оркестр" обратился за финансовой помощью ко всем, кто неравнодушен и может хоть как-то финансово помочь артистке.