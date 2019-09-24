Вт, 24.09.2019
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Российский самолет нарушил воздушную границу Эстонии

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Су-34

ФОТО: AP/Scanpix

Российский самолет в понедельник вечером нарушил воздушную границу Эстонии вблизи острова Вайндлоо и провел в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты, сообщает BNS.

В понедельник в воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайндлоо без разрешения вошел принадлежащий ВВС РФ самолет Су-34, сообщил BNS во вторник пресс-секретарь Главного штаба Сил обороны.

Самолет провел в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты. Транспондер самолета был выключен, пилот самолета не представил план полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии.

Во вторник МИД вызвал посла России в Эстонии и передал ему ноту.

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