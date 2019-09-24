Российский самолет нарушил воздушную границу Эстонии

Российский самолет в понедельник вечером нарушил воздушную границу Эстонии вблизи острова Вайндлоо и провел в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты, сообщает BNS.
В понедельник в воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайндлоо без разрешения вошел принадлежащий ВВС РФ самолет Су-34, сообщил BNS во вторник пресс-секретарь Главного штаба Сил обороны.
Самолет провел в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты. Транспондер самолета был выключен, пилот самолета не представил план полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии.
Во вторник МИД вызвал посла России в Эстонии и передал ему ноту.