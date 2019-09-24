Поветкин хочет встретиться с Тайсоном Фьюри

Российский боксёр Александр Поветкин выразил желание провести бой против британца Тайсона Фьюри.
40-летний Поветкин хочет провести свой следующий бой до конца этого года. Скорее всего, следующим соперником россиянина станет Майкл Хантер. Правда, официального подтверждения этому пока не последовало.
"Я хотел бы подраться с Тайсоном Фьюри. Он много говорил, в том числе и то, что я не хочу с ним драться. Но это не так. А по поводу вызова Хантера, пусть организуют бой, я готов", - цитирует слова Поветкина ТАСС.
Напомним, что 31 августа, в своём последним на данный момент поединке, Александр Поветкин единогласным решением победил Хьюи Фьюри - двоюродного брата Тайсона.
Опытный российский боксёр за время своей карьеры провёл 37 поединков, в которых одержал 35 побед (24 нокаутом). На счету 31-летнего Фьюри 29 побед (20 нокаутом), одна ничья и ни одного поражения.