CSDD призывает использовать на региональных автобусных рейсах ремни безопасности

В дирекции отметили, что в прошлом году в Латвии произошло 228 дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирских автобусов. В этих авариях пострадали 182 пассажира и пять водителей автобусов. В одной аварии водитель автобуса погиб. Чаще всего такие аварии происходят на скользких дорогах.

По словам представителя регионального перевозчика Nordeka Эдварда Валдманиса, в автобусе, согласно наблюдениям компании, пристегивается один из ста пассажиров.

"На практике возникали разные ситуации. Ясно помню автобусную аварию, которая произошла несколько лет назад на Лиепайском шоссе, когда в припаркованный автобус въехал грузовик. Шофера автобуса спас ремень безопасности, однако многие пассажиры в момент удара были разбросаны по автобусу и получили различные травмы - от перелома ребер и бедер до более серьезных. Если бы пассажиры были пристегнуты, они в момент удара остались бы на своих местах, в результате последствия были бы намного меньше", - сказал Валдманис.

В CSDD отметили, что для автобусных аварий характерно большое число пострадавших.

После одной такой аварии помощь требуется десяткам человек, поэтому на место происшествия отправляются все доступные бригады медиков. Наиболее распространенными травмами в результате автобусных аварий являются различные переломы, ушибы, раны, выбитые зубы или травмы лица.