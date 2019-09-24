CSDD призывает использовать на региональных автобусных рейсах ремни безопасности

Чтобы привлечь внимание общественности к необходимости использования ремней безопасности в автобусах, Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) вместе с Автотранспортной дирекцией начала социальную кампанию "Можешь в машине. А можешь и в автобусе", сообщили агентству LETA в CSDD.
В дирекции отметили, что в прошлом году в Латвии произошло 228 дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирских автобусов. В этих авариях пострадали 182 пассажира и пять водителей автобусов. В одной аварии водитель автобуса погиб. Чаще всего такие аварии происходят на скользких дорогах.
По словам представителя регионального перевозчика Nordeka Эдварда Валдманиса, в автобусе, согласно наблюдениям компании, пристегивается один из ста пассажиров.
"На практике возникали разные ситуации. Ясно помню автобусную аварию, которая произошла несколько лет назад на Лиепайском шоссе, когда в припаркованный автобус въехал грузовик. Шофера автобуса спас ремень безопасности, однако многие пассажиры в момент удара были разбросаны по автобусу и получили различные травмы - от перелома ребер и бедер до более серьезных. Если бы пассажиры были пристегнуты, они в момент удара остались бы на своих местах, в результате последствия были бы намного меньше", - сказал Валдманис.
В CSDD отметили, что для автобусных аварий характерно большое число пострадавших.
После одной такой аварии помощь требуется десяткам человек, поэтому на место происшествия отправляются все доступные бригады медиков. Наиболее распространенными травмами в результате автобусных аварий являются различные переломы, ушибы, раны, выбитые зубы или травмы лица.
"Осенью и зимой пассажиры на региональных маршрутах должны быть особенно осторожны и должны использовать ремни безопасности без специального напоминания водителя, потому что это время скользких дорог. Шофер автобуса не может проконтролировать всех пассажиров. Кроме того, все автобусы, выпущенные после 2006 года, которые составляют около 90% автобусного парка Латвии, оснащены ремнями безопасности. С 2021 года ремни безопасности будут абсолютно во всех автобусах", - заявил руководитель Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш.