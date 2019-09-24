Сейм рассмотрит возможности активации банковского кредитования

Подкомиссия бюджетно-финансовой комиссии Сейма по надзору за финансовым сектором во вторник заслушала информацию FKTK о последних событиях в банковском секторе.

Представители FKTK сообщили депутатам, что банки активно изучают новые направления бизнеса, в том числе кредитование местных и европейских клиентов. В то же время статистика показывает, что объемы кредитования отстают от планируемых.

Представитель Ассоциации финансовой отрасли признал, что кредитный портфель малых и средних предприятий, а также домохозяйств сократился, несмотря на высокий спрос на новые кредиты.

Представители FKTK добавили, что проблемы кредитования связаны не с готовностью банков предоставлять средства, а с бизнес-планами, рынками сбыта и конкурентоспособностью заемщиков.

По окончании обсуждения депутаты согласились с необходимостью проведения дискуссий о способах активизации кредитования, но никаких конкретных решений принято не было.

Как сообщалось ранее, объем выданных латвийскими банками кредитов в первом полугодии этого года вырос на 2,1% или 282,1 млн евро, составив в конце июня 13,849 млрд евро, в том числе увеличились кредитные портфели семи банков.

Больше всего кредитов за первое полугодие выдал Swedbank - 3,466 млрд евро, что на 3,3% или 111,614 млн евро больше, чем в конце 2018 года.

В то же время кредитный портфель латвийского филиала Luminor Bank в первом полугодии 2019 года уменьшился на 4,9% или 170,887 млн евро - до 3,294 млрд евро, а кредитный портфель SEB banka увеличился на 1,4% или 42,72 млн евро, составив 3,025 млрд евро.

Размер кредитного портфеля в первом полугодии 2019 года вырос не только у Swedbank и SEB banka, но и у банка Citadele - на 28,5%, латвийского филиала OP Corporate Bank - на 32,1%, BlueOrange Bank - на 8,6%, Signet Bank - на 5,6% и Expobank - на 48,1%.

В свою очередь размер кредитного портфеля по сравнению с концом 2018 года уменьшился у латвийского филиала Luminor Bank, а также PNB banka - на 3,2%, латвийского филиала Danske Bank- на 40,8%, Meridian Trade Bank - на 5,2%, PrivatBank - на 1%, Baltic International Bank - на 14,2%, LPB Bank - на 3,2% и Rigensis Bank - на 29,6%.

Согласно данным Ассоциации финансовой отрасли, предприятиям банки выдали кредитов на 8,405 млрд евро. Больше всего займов компаниям выдал SEB banka - 1,992 млрд евро, за ним следует Swedbank - 1,671 млрд евро и латвийский филиал Luminor Bank - 1,658 млрд евро.