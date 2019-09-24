Двойной удар! Иванка Трамп на Ассамблее ООН похвасталась эффектной юбкой 3D и... бюстом во всей красе

37-летняя Иванка Трамп появилась на серьезном мероприятии в Нью-Йорке в невероятно эффектной белой юбке Prada, украшенной вышивкой в техике 3D (стебли цветов словно выступали за край подола), стоимость которой почти 2000 евро.

Однако причиной возмущения публики стала вовсе не эта дорогущая юбка, а надетая с ней в комплекте голубая шелковая блуза, отчетливо подчеркнувшая соски блондинки...

После того как фото появились в публичном пространстве, комментаторы в соцсетях принялись активно обсуждать внешний вид красавицы Иванки. Многие сравнили этот ее модный образ с нередкими выходами Мелании Трамп в одежде, не соответствующей моменту.

ФОТО: Sarah Stier/AP/Scanpix

А вы что скажете?

Thought someone was photoshopping Ivanka's nipples but nope, these images are real. What's wrong with these people? pic.twitter.com/lJoexcG7TL — Tyler (@Crey_tyler) September 23, 2019

Honestly, wtf? #Ivanka makes an appearance at .@UN w her nipples showing? And that will empower women? Only thing it'll empower women to do is get a breast job.



Have we ever had a #FirstFamily more embarrassing than this? #IvankaTrumpsNipplesAtTheUN #IvankaNipplesEmpowerWomen pic.twitter.com/LNkaK9y9a3 — Laura in Wonderland Autocorrect hates me! (@LauraBergerol) September 23, 2019

Dear God, please put a friggin bra, Ivanka, we can see your nipples. That’s a very inappropriate outfit, and something that your second step-Mother would wear. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/BxruVERtSw — RichieFed 🏳️‍🌈🇮🇹🇺🇸 (@RichieFed) September 23, 2019