Двойной удар! Иванка Трамп на Ассамблее ООН похвасталась эффектной юбкой 3D и... бюстом во всей красе
Дочь американского президента Дональда Трампа Иванка, которая сопровождала своего отца на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, была одета вызывающе и даже непристойно, по мнению многих пользователей социальной сети Twitter.
37-летняя Иванка Трамп появилась на серьезном мероприятии в Нью-Йорке в невероятно эффектной белой юбке Prada, украшенной вышивкой в техике 3D (стебли цветов словно выступали за край подола), стоимость которой почти 2000 евро.
Однако причиной возмущения публики стала вовсе не эта дорогущая юбка, а надетая с ней в комплекте голубая шелковая блуза, отчетливо подчеркнувшая соски блондинки...
После того как фото появились в публичном пространстве, комментаторы в соцсетях принялись активно обсуждать внешний вид красавицы Иванки. Многие сравнили этот ее модный образ с нередкими выходами Мелании Трамп в одежде, не соответствующей моменту.
А вы что скажете?
Thought someone was photoshopping Ivanka's nipples but nope, these images are real. What's wrong with these people? pic.twitter.com/lJoexcG7TL— Tyler (@Crey_tyler) September 23, 2019
Honestly, wtf? #Ivanka makes an appearance at .@UN w her nipples showing? And that will empower women? Only thing it'll empower women to do is get a breast job.— Laura in Wonderland Autocorrect hates me! (@LauraBergerol) September 23, 2019
Have we ever had a #FirstFamily more embarrassing than this? #IvankaTrumpsNipplesAtTheUN #IvankaNipplesEmpowerWomen pic.twitter.com/LNkaK9y9a3
Dear God, please put a friggin bra, Ivanka, we can see your nipples. That’s a very inappropriate outfit, and something that your second step-Mother would wear. 🤦♂️ pic.twitter.com/BxruVERtSw— RichieFed 🏳️🌈🇮🇹🇺🇸 (@RichieFed) September 23, 2019