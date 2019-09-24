Вт, 24.09.2019
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Двойной удар! Иванка Трамп на Ассамблее ООН похвасталась эффектной юбкой 3D и... бюстом во всей красе
Непристойно или "все ок"?

ФОТО: EPA/Scanpix

Дочь американского президента Дональда Трампа Иванка, которая сопровождала своего отца на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, была одета вызывающе и даже непристойно, по мнению многих пользователей социальной сети Twitter. 

37-летняя Иванка Трамп появилась на серьезном мероприятии в Нью-Йорке в невероятно эффектной белой юбке Prada, украшенной вышивкой в техике 3D (стебли цветов словно выступали за край подола), стоимость которой почти 2000 евро.

Однако причиной возмущения публики стала вовсе не эта дорогущая юбка, а надетая с ней в комплекте голубая шелковая блуза, отчетливо подчеркнувшая соски блондинки...

После того как фото появились в публичном пространстве, комментаторы в соцсетях принялись активно обсуждать внешний вид красавицы Иванки. Многие сравнили этот ее модный образ с нередкими выходами Мелании Трамп в одежде, не соответствующей моменту.

ФОТО: Sarah Stier/AP/Scanpix

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ФОТО: Sarah Stier/AP/Scanpix

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