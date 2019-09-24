В метро Нью-Йорка мужчина с маленькой дочкой бросился под поезд

A MIRACLE & A HERO: Witnesses tell @Joanna_reporter a little girl’s father jumped onto the tracks at Kingsbridge Rd WITH her...he died, SHE miraculously fell into a crevice and was led out from under the train by Jairo Torres ALIVE. Chills. Goosebumps. Watch 2 angles of rescue: pic.twitter.com/mM9e3AqkPk — Jessica Cunnington (@JessicaNews12) September 23, 2019

Случившееся попало на видеозапись. На ролике запечатлено, как двое прохожих спешат на помощь девочке, рюкзак которой зацепился за переднюю часть поезда.

Ребенок получил травмы, однако жизни девочки ничего не грозит.

Джайро Торрес - один из мужчин, которые помогли девочке - рассказал, что отец ребенка около 8.00 ждал поезд на станции метро и разговаривал по телефону. Когда поезд стал приближаться к платформе, он внезапно схватил свою маленькую дочь и вместе с ней спрыгнул на рельсы.

Поезд снизил скорость, однако полностью остановиться не успел. Мужчина погиб.

Торрес спрыгнул с платформы на рельсы. Он видел, что мужчина уже мертв, но девочка двигалась.

"Я ей сказал, чтобы она не смотрела на своего отца и шла ко мне", - сказал Торрес.

Очевидцы произошедшего рассказали, что случившееся оставило на них тяжелый эмоциональный отпечаток.

"Я мать, и меня это полностью потрясло. Я видела это своими глазами. Я настолько благодарна, что она здорова", - заявила очевидица трагедии Дженифер Хаб.

Вечером того же дня девочка уже вернулась домой к своей маме.