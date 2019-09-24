В целях безопасности на Вантовом мосту установят барьеры

Uz Vanšu tilta uzlikta rezerves margu kārta. Šis posms laikam pirmais kritīs Daugavā pic.twitter.com/udRa5x6NiS — Jānis Tereško (@JanisTeresko) September 24, 2019

По словам представителя департамента Илзе Диманте, в рамках повседневных работ по обслуживанию моста будет проведено обследование инженерных конструкций, особое внимание будет уделено тем из них, которые не подвергались капитальному ремонту с момента их постройки.

"В ходе технического осмотра Вантового моста выяснилось, что крепление перил к бетонным плитам сильно пострадало от коррозии", - сообщила Диманте.

В связи с эти было принято решение об установке защитных барьеров. По словам Диманте, это будет временное решение - до начала ремонта моста.

Однако ремонт на мосту вряд ли произойдет в ближайшее время, потому что за последние годы закупки о разработке проекта реконструкции моста несколько раз завершались неудачно.

Впервые департамент провел поиск проектировщиков для реконструкции моста в феврале 2016 года, однако после многочисленных изменений в условиях закупки она была прекращена в июле того же года.

Повторно дума объявила о закупке в октябре 2018 года, и на конкурс подали заявки два участника. Обе заявки проходили оценку вплоть до августа этого года, в результате чего закупку было решено прервать из-за слишком больших затрат.

"Одно из предложений составляло около миллиона евро, а второе - более миллиона", - сказала Диманте.

В настоящее время специалисты департамента работают над условиями новой закупки, но пока неизвестно, когда конкурс будет объявлен.

Обычно на разработку таких строительных проектов уходит от одного до полутора лет, а после этого еще необходимо будет найти строителей. Это означает, что реконструкция моста может начаться не раньше 2022 года.