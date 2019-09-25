Экстравагантный дизайнер NOLO Виктория Йониене создала одежду для сотрудников LIDO

LIDO всегда подчеркивал латышскую идентичность через современное исполнение, и сотрудничество с NOLO является тому особенно удачным примером. Видение костюмов LIDO пришло к автору быстро, однако Виктория Йониене признает: костюм легче создать и носить, чем говорить о нем.

Образ имеет значение - по крайней мере в ресторанном бизнесе

На предприятии, где работает так много сотрудников (в новом ресторане LIDO почти 80 рабочих мест), к тому же в секторе общественного питания, внешний вид, создающий первое впечатление, имеет огромное значение. "В ресторанах LIDO большая часть сотрудников постоянно находится в контакте с клиентами, они представляют бренд и отражают внутреннюю культуру предприятия. Поэтому

форменная одежда в ресторане должна быть не только красивой и стильной, но и аккуратной, потому что это сигнал для посетителей, что и на кухне, и в холодильниках все точно так же.

Если бы мне надо было бы назвать главные критерии, которые необходимо принимать во внимание при создании форменной одежды для сотрудников предприятия общественного питания, то эстетический аспект был бы на последнем месте", - признает дизайнер, имеющая большой опыт в специфике работы в сфере общественного питания - ей самой некогда принадлежали четыре ресторана.

Этот опыт она подчеркивает как преимущество и в сотрудничестве с LIDO, что помогло создать стильную и удобную рабочую одежду из прочных материалов.

Один из главных плюсов этой одежды - за ней легко ухаживать: можно часто стирать, что никак не скажется на внешнем виде и функциональности.

ФОТО: Kaspars Garda

Идем в направлении полного unisex

Оказывается, и у форменной одежды есть свои модные тенденции! Виктория говорит, что они меняются вместе со всеобщими тенденциями моды.

"Мода становится все более демократичной и выраженно утилитарной. Это отражается и в форменной одежде, но здесь следует принимать во внимание определенные обстоятельства.

Надо считаться с тем, что одежда может часто пачкаться и должна быть удобной, поэтому комбинезоны и платья в данном случае не подойдут.

Если брюки надо стирать раз в неделю, то передники - раз в два дня, а рубашки чуть ли не каждый день. Все это следовало учитывать, создавая для каждого сотрудника форменную одежду из нескольких составных частей, где, конечно, присутствует и головной убор", - рассказывает автор костюмов.

ФОТО: Kaspars Garda

Форменная одежда сотрудников LIDO - женщин и мужчин - похожа. Отличаются только некоторые функциональные детали: в составе мужской форменной одежды - брюки и традиционный передник, а у женщин - леггинсы и юбки с запахом, которые легко можно приспособить к нужному размеру (они выполняют также и функцию передника). "Это показывает еще одну тенденцию моды -

мы стремительно идем в направлении полного unisex. Уже теперь можно носить одежду, предусмотренную для противоположного пола, если она нравится и подходит",

- отмечает дизайнер.

ФОТО: Kaspars Garda

Каждый цвет имеет свое значение

Учитывая концепцию нового ресторана и использованные в интерьере цвета, для форменной одежды были выбраны черный, четыре оттенка серого и белый цвета. "Белый цвет торжественный, опрятный, всегда хорошо выглядит и достаточно формальный. В свою очередь, черный подходит для рабочей одежды и легок в уходе", - говорит Виктория Йониене.

Источником вдохновения для дизайна новой одежды послужили изготовленные из дерева латышские орнаменты, купленные дизайнером на ярмарке в Этнографическом музее.